TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > A Lyga naujienos

Pasidairykite: duris atvers naujutėlis futbolo stadionas, atskleista ir kaina

2025-10-07 12:53 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-07 12:53

Naujas 1500 vietų tarptautinės klasės stadionas – FK „TransINVEST“ atidaro modernų sporto kompleksą Vilniaus rajone, rašoma klubo pranešime spaudai.

Naujasis „TransINVEST“ stadionas (klubo nuotr.)
10

0

Šį šeštadienį, spalio 11 dieną, nuo 14:30 val. vyks iškilmingas FK „TransINVEST“ stadiono atidarymas – naujas ir modernus futbolo infrastruktūros objektas, pastatytas Vilniaus rajone, Galinės g. 5..

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašoma pranešime, stadionas talpina 1500 žiūrovų, iš kurių 500 vietų yra po stogu, šalia įrengta 150 parkavimo vietų automobiliams bei 2 autobusams.

Pasidairykite po naują „TransINVEST“ stadioną
Pasidairykite po naują „TransINVEST" stadioną

„Aikštė – su moderniausia apšvietimo sistema (800 liuksų) bei galimybe naudoti VAR sistemą. Objektą sudaro dviejų aukštų pastatas, kurio bendras plotas siekia daugiau nei 600 kvadratinių metrų. Jame įrengtos modernios persirengimo, trenerių, teisėjų, medicinos, konferencijų, žurnalistų, VIP ir kitos administracinės patalpos“, – skelbia „TransINVEST“.

Atskleista, jog į stadiono statybą ir infrastruktūrą investuota daugiau nei 5 milijonai eurų. Projektas įgyvendintas klubo iniciatyva, glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus rajono savivaldybe ir jos bendruomene.

Stadionas pilnai pritaikytas ne tik A lygos rungtynėms bet ir UEFA Konferencijų lygos varžyboms iki grupių etapo.

Ateities planuose numatytos dar dvi treniruočių aikštės – viena su dirbtine šildoma danga, kita – su natūralia veja. Taip pat planuojama įrengti 1500 kvadratinių metrų dengtą aikštelę, pritaikytą vaikų treniruotėms šaltuoju metų laikotarpiu.

„Šis stadionas – tai mūsų klubo, akademijos ir partnerių bendro darbo rezultatas. Siekiame, kad jis taptų ne tik sporto arena, bet ir vieta, kur auga Vilniaus rajono vaikai, skatinamas jų užimtumas, ugdomas sveikas gyvenimo būdas ir sąmoningumas kovojant su žalingais įpročiais – kur susitinka bendruomenė ir gimsta nauji talentai,“ – sako FK „TransINVEST“ prezidentas Vidmantas Pelėda.

Šeštadienį „TransINVEST“ planuoja ir atidarymo renginį.

Programa:

  • Nuo 14:30 val. – pramogos vaikams ir tėveliams;
  • 16:00-16:40 val. – Iškilminga atidarymo ceremonija;
  • 16:40-17:00 val. – FK TransINVEST – Pirmos lygos nugalėtojų apdovanojimai
  • 17:00 val. – draugiškos rungtynės „TransINVEST“ – Vilniaus „Žalgiris“;
  • 19:00 val. – grupės „Black Biceps“ šventinis koncertas.

 

