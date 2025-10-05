„Barcelona“ pralaimėjo prieš „Sevilla“, Lewandowskis neįmušė 11 m baudinio

Alexis Sanchezas rungtynių pradžioje sėkmingai realizavo teisėjo po VAR peržiūros skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Sevilla“ ekipą į priekį 1:0. Isaacas Romero tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino pranašumą 2:0.
Marcusas Rashfordas pirmojo kėlinio pabaigoje smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2. Robertui Lewandowskiui antrajame kėlinyje nepavyko realizuoti vienuolikos metrų baudinio, kamuolys skriejo šalia vartų. Jose Carmona ir Akoras Adamsas rungtynių pabaigoje pridėjo po įvartį, o „Sevilla“ iškovojo pergalę rezultatu 4:1.
I. Romero tapo pirmuoju „Sevilla“ žaidėju, pelniusiu įvartį ir uždirbusiu vienuolikos metrų baudinį, „La Liga“ rungtynėse prieš „Barceloną“ bent nuo 2003/2004 m. sezono.
M. Rashfordas prisidėjo prie 7 „Barcelonos“ komandos pelnytų įvarčių per 10 sužaistų rungtynių visuose turnyruose (3 įvarčiai ir 4 rezultatyvūs perdavimai).
R. Lewandowskis nerealizavo trijų iš 10 vienuolikos metrų baudinių „La Liga“ pirmenybėse. Tik Iago Aspas ir Vedatas Muriqi nerealizavo daugiau (4).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!