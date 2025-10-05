Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Barcelona“ pralaimėjo prieš „Sevilla“, Lewandowskis neįmušė 11 m baudinio

2025-10-05 19:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 19:22

„Barcelona“ Ispanijos „La Liga“ pirmenybių išvykos rungtynėse 1:4nusileido „Sevilla“ futbolininkams.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Barcelona“ Ispanijos „La Liga“ pirmenybių išvykos rungtynėse 1:4nusileido „Sevilla“ futbolininkams.

2

Alexis Sanchezas rungtynių pradžioje sėkmingai realizavo teisėjo po VAR peržiūros skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Sevilla“ ekipą į priekį 1:0. Isaacas Romero tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino pranašumą 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Marcusas Rashfordas pirmojo kėlinio pabaigoje smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2. Robertui Lewandowskiui antrajame kėlinyje nepavyko realizuoti vienuolikos metrų baudinio, kamuolys skriejo šalia vartų. Jose Carmona ir Akoras Adamsas rungtynių pabaigoje pridėjo po įvartį, o „Sevilla“ iškovojo pergalę rezultatu 4:1.

I. Romero tapo pirmuoju „Sevilla“ žaidėju, pelniusiu įvartį ir uždirbusiu vienuolikos metrų baudinį, „La Liga“ rungtynėse prieš „Barceloną“ bent nuo 2003/2004 m. sezono.

M. Rashfordas prisidėjo prie 7 „Barcelonos“ komandos pelnytų įvarčių per 10 sužaistų rungtynių visuose turnyruose (3 įvarčiai ir 4 rezultatyvūs perdavimai).

R. Lewandowskis nerealizavo trijų iš 10 vienuolikos metrų baudinių „La Liga“ pirmenybėse. Tik Iago Aspas ir Vedatas Muriqi nerealizavo daugiau (4).  

