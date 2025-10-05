Antro šimtuko žaidėjas privertė Djokovičių pavargti: „Jei ne sirgaliai, turbūt nebūčiau išsigelbėjęs“

Netikėtą pralaimėjimą šešioliktfinalyje patyrė amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-4). Jis per 1 valandą 25 minutes 4:6, 5:7 nusileido prancūzui Giovanni Mpetshi Perricardui (ATP-37).
Prancūzas, kaip įprasta, galingai padavinėjo kamuoliuką ir tai kėlė rimtų problemų T. Fritzui. Amerikietis per visą mačą nepajėgė susikurti nė vieno „break pointo“. Negana to, prancūzas šį kartą turėjo gerų momentų ir paduodant varžovui. Pirmojo seto viduryje G. Mpetshu Perricardas 4-u bandymu laimėjo „break pointą“, o antrajame sete savo progų sulaukė vienuoliktajame geime, kai realizavo antrąjį „break pointą“.
G. Mpetshi Perricardui tai buvo pirma karjeros pergalė prieš dešimtuke esantį varžovą.
Netoli sensacijos buvo vokietis Yannickas Hanfmannas (ATP-150), kuris tik po 2 valandų 42 minučių dramos 6:4, 5:7, 3:6 pralaimėjo serbui Novakui Djokovičiui (ATP-5).
N. Djokovičius šiame mače „break pointų“ laukė net iki antrojo seto dvyliktojo geimo. Tik tada serbui pavyko perimti iniciatyvą. Trečiajame sete serbas anksti atitrūko nuo vokiečio ir Y. Hanfmannas vėliau didesnių šansų nebeturėjo.
„Pusantro seto varžovas tikrai žaidė geriau už mane. Tuo metu jaučiausi taip, tarsi būčiau prispaustas prie ringo virvių. Reikėjo labai pasistengti, kad atsilaikyčiau. Jei ne sirgalių palaikymas, man tai turbūt nebūtų pavykę“, – pažymėjo N. Djokovičius.
Serbas aštuntfinalyje susitiks su ispanu Jaume Munaru (ATP-41).
Buvęs pirmo dešimtuko žaidėjas belgas Davidas Goffinas (ATP-83) per 12 minučių 0:3 atsiliko nuo kanadiečio Gabrielio Diallo (ATP-35) ir atsisakė tęsti mačą dėl traumos. Kitas belgas Zizou Bergsas (ATP-44) 7:6 (7:1), 6:3 pranoko argentinietį Francisco Cerundolo (ATP-21) ir pirmą kartą karjeroje pateko į tokio rango turnyro aštuntfinalį.
Čekas Tomašas Machačas (ATP-23) 0:6, 1:3 nebaigė mačo prieš monakietį Valentiną Vacherot (ATP-204) ir pasitraukė iš turnyro.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
