Lietuvos ir Prancūzijos kariai pirmą kartą treniravosi kovinius šaudymus „Caesar“ haubicomis

Kaip penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, daugiau nei dvi savaites vykusios pratybos subūrė apie 2,5 tūkst. Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos, Portugalijos karių bei daugiau kaip 500 karinės technikos vienetų.
Pratybose buvo integruota Ukrainos karo patirtis, Lietuvos kariuomenės ANBO bepiločių orlaivių pajėgumas bei pirmą kartą vienoje „Caesar“ sistemoje kartu dirbo Lietuvos ir Prancūzijos karių mišrios įgulos.
Kariuomenė pažymėjo, kad pratybose su įprastomis kovinio rengimo užduotimis buvo integruojamos bepiločių ir autonominių sistemų galimybės, išskaidytas vadovavimas ir logistika, nauji įtvirtinimų bei kontrmobilumo sprendiniai.
Lietuvos kariuomenės ANBO bepiločių orlaivių pajėgumas naudotas žvalgybai, taikiniams aptikti, situacijai vertinti ir ugniai koreguoti. Lietuvos ir sąjungininkų kariai treniravosi aptikti ir neutralizuoti priešo bepiločių orlaivių keliamą grėsmę.
„Treniruojame visą veiksmų grandinę – nuo žvalgybos ir informacijos perdavimo iki sprendimo priėmimo, ugnies ir manevro sinchronizavimo. Mūsų tikslas – gebėti greičiau už priešą suvokti situaciją, tinkamai reaguoti ir sutelkti kovinę galią reikiamoje vietoje ir reikiamu metu“, – pranešime cituojamas pratybų ir Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadas Viktoras Bagdonas.
Į atskirus scenarijus taip pat įsitraukė Lietuvos šaulių sąjungos atstovai, civilinės institucijos ir medikai. Vienas iš scenarijų vyko Santaros klinikose, kur buvo treniruojamas sužeistųjų pristatymas ir priėmimas.
Kariuomenė akcentuoja, kad svarbia pratybų dalimi tapo Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone vykę koviniai šaudymai CALFEX (angl. Combined Arms Live Fire Exercise).
Jų metu Lietuvos ir Prancūzijos kariai vienoje įguloje derino veiksmus ir procedūras, ruošė 155 mm savaeiges haubicas „Caesar“ šūviui ir vykdė ugnies paramos užduotis.
BNS skelbė, kad pernai gruodį Lietuva su Prancūzijos gynybos pramonės įmone „KNDS France“ pasirašė 252 mln. eurų vertės sutartį dėl haubicų „Caesar Mk II“ įsigijimo.
Be to, šią savaitę Krašto apsaugos ministerija pranešė apie susitarimą su „KNDS France“, pagal kurį Lietuvoje numatoma investuoti 12 mln. eurų į specializuotų „Caesar“ artilerijos sistemų remonto dirbtuvių statybą ir įrangą.
„Caesar“ yra viena iš nedaugelio NATO ir Europos Sąjungoje gaminamų ratinių 155 mm savaeigių artilerijos sistemų, praktiškai patikrintų kovos lauke Ukrainoje.
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