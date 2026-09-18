Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos ir Prancūzijos kariai pirmą kartą treniravosi kovinius šaudymus „Caesar“ haubicomis

2026-09-18 12:46 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-18 12:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos ir Prancūzijos kariai pratybose „Stiprus Grifonas 2026“ pirmą kartą treniravosi kovinius šaudymus prancūziškomis „Caesar“ haubicomis, kurioms Lietuva yra pateikusi stambų užsakymą.

Pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Lietuvos ir Prancūzijos kariai pratybose „Stiprus Grifonas 2026“ pirmą kartą treniravosi kovinius šaudymus prancūziškomis „Caesar“ haubicomis, kurioms Lietuva yra pateikusi stambų užsakymą.

REKLAMA
9

Kaip penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, daugiau nei dvi savaites vykusios pratybos subūrė apie 2,5 tūkst. Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos, Portugalijos karių bei daugiau kaip 500 karinės technikos vienetų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pratybose buvo integruota Ukrainos karo patirtis, Lietuvos kariuomenės ANBO bepiločių orlaivių pajėgumas bei pirmą kartą vienoje „Caesar“ sistemoje kartu dirbo Lietuvos ir Prancūzijos karių mišrios įgulos.

REKLAMA
REKLAMA

Kariuomenė pažymėjo, kad pratybose su įprastomis kovinio rengimo užduotimis buvo integruojamos bepiločių ir autonominių sistemų galimybės, išskaidytas vadovavimas ir logistika, nauji įtvirtinimų bei kontrmobilumo sprendiniai.

REKLAMA

Lietuvos kariuomenės ANBO bepiločių orlaivių pajėgumas naudotas žvalgybai, taikiniams aptikti, situacijai vertinti ir ugniai koreguoti. Lietuvos ir sąjungininkų kariai treniravosi aptikti ir neutralizuoti priešo bepiločių orlaivių keliamą grėsmę.

„Treniruojame visą veiksmų grandinę – nuo žvalgybos ir informacijos perdavimo iki sprendimo priėmimo, ugnies ir manevro sinchronizavimo. Mūsų tikslas – gebėti greičiau už priešą suvokti situaciją, tinkamai reaguoti ir sutelkti kovinę galią reikiamoje vietoje ir reikiamu metu“, – pranešime cituojamas pratybų ir Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadas Viktoras Bagdonas.

REKLAMA
REKLAMA

Į atskirus scenarijus taip pat įsitraukė Lietuvos šaulių sąjungos atstovai, civilinės institucijos ir medikai. Vienas iš scenarijų vyko Santaros klinikose, kur buvo treniruojamas sužeistųjų pristatymas ir priėmimas.

Kariuomenė akcentuoja, kad svarbia pratybų dalimi tapo Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone vykę koviniai šaudymai CALFEX (angl. Combined Arms Live Fire Exercise).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jų metu Lietuvos ir Prancūzijos kariai vienoje įguloje derino veiksmus ir procedūras, ruošė 155 mm savaeiges haubicas „Caesar“ šūviui ir vykdė ugnies paramos užduotis.

BNS skelbė, kad pernai gruodį Lietuva su Prancūzijos gynybos pramonės įmone „KNDS France“ pasirašė 252 mln. eurų vertės sutartį dėl haubicų „Caesar Mk II“ įsigijimo.

REKLAMA

Be to, šią savaitę Krašto apsaugos ministerija pranešė apie susitarimą su „KNDS France“, pagal kurį Lietuvoje numatoma investuoti 12 mln. eurų į specializuotų „Caesar“ artilerijos sistemų remonto dirbtuvių statybą ir įrangą.

„Caesar“ yra viena iš nedaugelio NATO ir Europos Sąjungoje gaminamų ratinių 155 mm savaeigių artilerijos sistemų, praktiškai patikrintų kovos lauke Ukrainoje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų