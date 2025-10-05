Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Holgeris Rune pasipiktino ATP taisyklėmis: „Jūs norite, kad žaidėjai mirtų aikštelėje?“

2025-10-05 13:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 13:50

Teniso gerbėjai džiaugiasi, kad jų mėgstami žaidėjai kas savaitę rungtyniauja vis kituose pasaulio turnyruose, dovanodami jiems įspūdingus reginius, tačiau toks įtemptas teniso kalendorius gerokai išvargina pačius sportininkus – nuolatinės kelionės ir besikeičiančios klimato sąlygos ne kartą tapo rimtu iššūkiu.

Holgeris Rune | „Stop“ kadras

Šią savaitę tuo įsitikino ir 11-oji pasaulio raketė danas Holgeris Rune, sunkiai ištvėręs alinantį karštį ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ turnyre Šanchajuje.

Kiekvieną savaitę tenisininkai susiduria su vis kitokiu oru, o ne visi geba greitai prisitaikyti prie pasikeitimų. H. Rune – vienas tokių pavyzdžių. Pastaruoju metu jis dažnai susiduria su sveikatos problemomis, kurias sukelia nepertraukiamas turnyrų ritmas. Naujausias sunkumas jo laukė būtent Šanchajuje.

Antrajame rate H. Rune susitiko su prancūzu Ugo Humbertu, o Azijos karštis tapo rimtu išbandymu. Pirmojo seto metu, atsilikinėdamas vienu geimu, danas nebegalėjo ištverti aukštos temperatūros ir paprašė medicininės pertraukos. Nusivilkęs marškinėlius, sėdėdamas šalia aikštės, jis kreipėsi į teisėją bokštelyje:

„Kodėl ATP neturi normalių karščio taisyklių?“ – klausė H. Rune.

Teisėjas atsakė: „Nežinau, bet tai labai geras klausimas.“

Kol fizioterapeutas tikrino žaidėjo cukraus kiekį kraujyje ir bendrą būklę, H. Rune toliau murmėjo, laukdamas pagalbos. Jam buvo atnešti ledo rankšluosčiai, kad būtų galima atvėsinti kūno temperatūrą. Po akimirkos jis prakalbo garsiai: „Jūs norite, kad žaidėjai mirtų aikštelėje?“

Rune asks why the ATP doesn't have a heat rule: "You want a player to die on the court?"
byu/Large_banana_hammock intennis

Ši frazė iš karto sukėlė diskusijas. Tai ne pirmas kartas, kai H. Rune sunkiai kovoja su karščiu. 2024 m. „Cincinnati Masters“ turnyre jis taip pat vos išsilaikė aikštėje dvikovoje su Nuno Borgesu, o 2025 m. „Australian Open“ susitikime su Janniku Sinneriu vėl stokojo oro.

Vis dėlto H. Rune pavyko atsitiesti – jis per kiek daugiau nei pusantros valandos nugalėjo U. Humbertą 6:4, 6:4 ir žengė į aštuntfinalį.

Tenise kai kurie turnyrai jau yra įsivedę savas karščio sistemas. „Australian Open“ turi karščio skalę nuo 1 iki 5: pasiekus 4-ąjį lygį, pertraukos tarp geimų ir setų prailginamos, o pasiekus 5-ąjį – žaidimas sustabdomas.

Vimbldone, kai temperatūra viršija 31 laipsnį, žaidėjai gali pasinaudoti 10 minučių pertrauka – po antrojo seto trijų setų mače arba po trečiojo seto penkių setų mače.

„US Open“ taip pat suteikia 10 minučių poilsį: moterims ir jaunių varžybose – tarp antro ir trečio setų, vyrams – tarp trečio ir ketvirto setų, kai karštis tampa per didelis.

Galiausiai WTA dar 1992 m. įvedė oficialią karščio taisyklę. Daugelis ragina ATP pasekti WTA pavyzdžiu ir įteisinti analogišką žaidėjų apsaugos sistemą.

