TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Pamatykite: po Djokovičiaus smūgio – iškalbinga Rune reakcija

2025-10-03 16:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 16:44

Šanchajuje (Kinija) įsibėgėjo elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

Holgeris Rune ir Novakas Djokovičius | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Holgeris Rune ir Novakas Djokovičius | „Scanpix" ir instagram.com nuotr.

0

Serbas Novakas Djokovičius (ATP-5) turnyrą pradėjo pergale 7:6 (7:2), 6:4 prieš puikiai pažįstamą Kroatijos veteraną Mariną Čiličių (ATP-94). M. Čiličius tapo jau 7-u žaidėju, prieš kurį N. Djokovičius ATP turo mačuose yra pasiekęs bent 20 pergalių. Niekas kitas teniso istorijoje negali pasigirti tokiu rodikliu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmą mačą nuo rugsėjo 5 d. žaidusiam N. Djokovičiui prireikė laiko įsibėgėti. Serbas pirmajame sete „break pointų“ neturėjo ir buvo atsidūręs sunkioje padėtyje vienuoliktajame geime, bet M. Čiličius tąkart iššvaistė abi galimybes tašku laimėti serbo padavimų seriją. Pratęsimas prasidėjo apylygiu žaidimu – tenisininkai pelnė po 2 taškus varžovo padavimų metu. Vėliau N. Djokovičius laimėjo dar 2 varžovo įžaistus kamuoliukus, atitrūko 5:2, o tada pagerino žaidimą savo padavimų metu ir įtvirtino pergalę sete.

Antrajame sete serbas atitrūko dar po trečiojo geimo ir persvaros neišbarstė, nors dešimtajame geime buvo suteikęs kroatui dvi „break pointo“ galimybes.

N. Djokovičiaus mačo tribūnose nepraleido danas Holgeris Rune, kurį kai kurie serbo smūgiai paliko be žado.

Pirmą mačą po „US Open“ turnyre patirtos peties traumos žaidęs amerikietis Benas Sheltonas (ATP-6) nebuvo panašus į save ir 2:6, 4:6 neprilygo buvusiam pirmojo dešimtuko žaidėjui belgui Davidui Goffinui (ATP-83). B. Sheltonas šiame mače nė karto nebuvo perėmęs iniciatyvos ir nerealizavo visų 3 susikurtų „break pointų“.

Po šio pralaimėjimo B. Sheltonas nusprendė daugiau nežaisti Šanchajuje ir išsibraukė iš dvejetų dalyvių sąrašo.

Anksti iškrito ir amerikietis Francesas Tiafoe (ATP-28), 7:6 (11:9), 2:6, 1:6 nusileidęs vokiečiui Yannickui Hanfmannui (ATP-150). Amerikiečiui tai buvo jau 5-as pralaimėjimas paeiliui. Tuo tarpu Y. Hanfmannas po šios pergalės tapo N. Djokovičiaus varžovu.

H. Rune (ATP-11) 7:5, 6:4 įveikė argentinietį Sebastianą Baezą (ATP-42), o nedaug poilsio po ATP 500 turnyro finalo Pekine (Kinija) turėjęs amerikietis Learneris Tienas (ATP-36) vis tiek 4:6, 6:3, 6:4 nugalėjo serbą Miomirą Kecmanovičių (ATP-47).

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

