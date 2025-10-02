Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

ATP 1000 turnyre neatlaikė Rinderknecho nervai: „Mane tai tuoj išvarys iš proto“

2025-10-02 18:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 18:18

Šanchajuje (Kinija) įsibėgėjo elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

Arthuras Rinderknechas | „Stop“ kadras

Prancūzas Arthuras Rinderknechas (ATP-54) nervingame mače 6:7 (3:7), 1:0 buvo atsilikęs nuo serbo Hamado Medjedovičiaus (ATP-63), kai varžovas dėl prastos savijautos nusprendė nebetęsti dvikovos.

Pirmajam setui artėjant prie pabaigos serbui buvo leista persirengti prakaitu permirkusius drabužius. Tai labai nepatiko A. Rinderknechui, kuris tuo metu ruošėsi itin svarbiai savo padavimų serijai (4:5).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tu jam leidi daryti viską, ką jis užsigeidžia. Mane tai tuoj išvarys iš proto. Praeitą savo padavimų seriją kaip tik ir pralaimėjau dėl to, kad jis „tempė“ laiką“, – nervinosi prancūzas.

Bokštelio teisėjas prancūzui aiškino, kad H. Medjedovičius yra permirkęs prakaitu, kuris varva ant aikštės ir ji darosi slidi.

Serbas kurį laiką mačą dar tęsė, bet galiausiai karščio neatlaikė ir pasitraukė. A. Rinderknechas varžovo neužjautė ir, panašu, laukė H. Medjedovičiaus atsiprašymo.

„Kai tik šiluma pasiekia 25 laipsnius, iš karto prasideda šou. Man irgi nelengva, aš irgi jaučiuosi prastai, bet tu dar jaunas“, – aiškino A. Rinderknechas.

Titulą Šanchajuje ginsiantis italas Jannikas Sinneris (ATP-2) dar tik laukia pirmojo savo mačo prieš vokietį Danielį Altmaierį (ATP-49), bet jau sulaukė ypatingo pagerbimo iš organizatorių. J. Sinneris atidengė jam skirtą terakotos statulą.

„Jis tikrai atrodo stipresnis“, – juokėsi statulą pamatęs J. Sinneris.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

