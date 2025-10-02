ATP 1000 turnyre neatlaikė Rinderknecho nervai: „Mane tai tuoj išvarys iš proto“

Prancūzas Arthuras Rinderknechas (ATP-54) nervingame mače 6:7 (3:7), 1:0 buvo atsilikęs nuo serbo Hamado Medjedovičiaus (ATP-63), kai varžovas dėl prastos savijautos nusprendė nebetęsti dvikovos.
Pirmajam setui artėjant prie pabaigos serbui buvo leista persirengti prakaitu permirkusius drabužius. Tai labai nepatiko A. Rinderknechui, kuris tuo metu ruošėsi itin svarbiai savo padavimų serijai (4:5).
„Tu jam leidi daryti viską, ką jis užsigeidžia. Mane tai tuoj išvarys iš proto. Praeitą savo padavimų seriją kaip tik ir pralaimėjau dėl to, kad jis „tempė“ laiką“, – nervinosi prancūzas.
Rinderknech, not having a good time.
Bokštelio teisėjas prancūzui aiškino, kad H. Medjedovičius yra permirkęs prakaitu, kuris varva ant aikštės ir ji darosi slidi.
Serbas kurį laiką mačą dar tęsė, bet galiausiai karščio neatlaikė ir pasitraukė. A. Rinderknechas varžovo neužjautė ir, panašu, laukė H. Medjedovičiaus atsiprašymo.
„Kai tik šiluma pasiekia 25 laipsnius, iš karto prasideda šou. Man irgi nelengva, aš irgi jaučiuosi prastai, bet tu dar jaunas“, – aiškino A. Rinderknechas.
Rinderknech being a clown
Smacks Medjedovic and the chair umpire hand. Told Medjedovic he wants an apology
"Everytime it's 25 degress it's a show"
Titulą Šanchajuje ginsiantis italas Jannikas Sinneris (ATP-2) dar tik laukia pirmojo savo mačo prieš vokietį Danielį Altmaierį (ATP-49), bet jau sulaukė ypatingo pagerbimo iš organizatorių. J. Sinneris atidengė jam skirtą terakotos statulą.
„Jis tikrai atrodo stipresnis“, – juokėsi statulą pamatęs J. Sinneris.
Immortalising our 2024 champion with his very own terracotta statue 😍@janniksin #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/Xx2lFGYhZJ— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 2, 2025
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
