ATP 1000 turnyre Šanchajuje – apsaugos lauk išprašytas gerbėjas ir Wawrinkos pasitraukimas

2019 m. pusfinalio dalyvis italas Matteo Berrettini (ATP-56) jau pirmajame rate per 1 valandą 52 minutes 5:7, 6:7 (5:7) pralaimėjo Prancūzijos veteranui Adrianui Mannarino (ATP-60). Italas šiame mače taip ir neturėjo „break pointų“, o A. Mannarino realizavo vienintelį savo šansą iš 6 susikurtų.
Antrajame sete mačas trumpam buvo sustabdytas. Tuomet bokštelio teisėjas kreipėsi į apsaugos darbuotojus ir paprašė išvesti lauk vieną sirgalių, kuris elgėsi nederamai. Tas fanas nerodė noro palikti areną, o kiti sirgaliai ėmė švilpti, reikalaudami greičiau tęsti žaidimą. Kai minėtas fanas galiausiai buvo išvestas, likę sirgaliai ėmė garsiai ploti.
The chair umpire was forced to call security during Matteo Berrettini's match against Adrian Mannarino. #DailyExpress https://t.co/5ZYOQONZJK pic.twitter.com/bjUAL0XuJuREKLAMA— Daily Express (@Daily_Express) October 1, 2025
Kroatijos teniso veteranas Marinas Čiličius (ATP-97) 6:3, 7:6 (7:4) pranoko patyrusį kartvelą Nikolozą Basilašvilį (ATP-104). Antrajame rate kroato lauks vienas geriausiai pažįstamų varžovų – serbas Novakas Djokovičius (ATP-5).
Tolyn žengė ir buvusi 7-oji pasaulio raketė belgas Davidas Goffinas (ATP-87). Jis 6:7 (6:8), 6:1, 6:1 nugalėjo prancūzą Alexandre‘ą Mullerį (ATP-38).
Be pergalių turnyrą baigė Šveicarijos legenda Stanas Wawrinka (ATP-129). 40-metis veteranas po permainingos kovos 1:6, 6:4, 4:6 nusileido vengrui Fabianui Marozsanui (ATP-57). Trečiajame sete S. Wawrinka turėjo galimybių panaikinti deficitą, bet nerealizavo 3 „break pointų“.
Šveicaras teisę dalyvauti pagrindiniame etape gavo su vardiniu kvietimu.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
