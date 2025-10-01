Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

ATP 1000 turnyre Šanchajuje – apsaugos lauk išprašytas gerbėjas ir Wawrinkos pasitraukimas

2025-10-01 21:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 21:43

Šanchajuje (Kinija) prasidėjo elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

Stanas Wawrinka | Scanpix nuotr.

Šanchajuje (Kinija) prasidėjo elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

0

2019 m. pusfinalio dalyvis italas Matteo Berrettini (ATP-56) jau pirmajame rate per 1 valandą 52 minutes 5:7, 6:7 (5:7) pralaimėjo Prancūzijos veteranui Adrianui Mannarino (ATP-60). Italas šiame mače taip ir neturėjo „break pointų“, o A. Mannarino realizavo vienintelį savo šansą iš 6 susikurtų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete mačas trumpam buvo sustabdytas. Tuomet bokštelio teisėjas kreipėsi į apsaugos darbuotojus ir paprašė išvesti lauk vieną sirgalių, kuris elgėsi nederamai. Tas fanas nerodė noro palikti areną, o kiti sirgaliai ėmė švilpti, reikalaudami greičiau tęsti žaidimą. Kai minėtas fanas galiausiai buvo išvestas, likę sirgaliai ėmė garsiai ploti.

Kroatijos teniso veteranas Marinas Čiličius (ATP-97) 6:3, 7:6 (7:4) pranoko patyrusį kartvelą Nikolozą Basilašvilį (ATP-104). Antrajame rate kroato lauks vienas geriausiai pažįstamų varžovų – serbas Novakas Djokovičius (ATP-5).

Tolyn žengė ir buvusi 7-oji pasaulio raketė belgas Davidas Goffinas (ATP-87). Jis 6:7 (6:8), 6:1, 6:1 nugalėjo prancūzą Alexandre‘ą Mullerį (ATP-38).

Be pergalių turnyrą baigė Šveicarijos legenda Stanas Wawrinka (ATP-129). 40-metis veteranas po permainingos kovos 1:6, 6:4, 4:6 nusileido vengrui Fabianui Marozsanui (ATP-57). Trečiajame sete S. Wawrinka turėjo galimybių panaikinti deficitą, bet nerealizavo 3 „break pointų“.

Šveicaras teisę dalyvauti pagrindiniame etape gavo su vardiniu kvietimu.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

