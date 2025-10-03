Sensacija: Bubliko viltims smūgį sudavė 204-oji pasaulio raketė

Fiasko patyrė Kazachstano atstovas Aleksandras Bublikas (ATP-17), įsigudrinęs 6:3, 3:6, 4:6 pralaimėti monakiečiui Valentinui Vacherot (ATP-204).
A. Bublikas liepos-rugsėjo mėnesiais laimėjo net 4 ATP turo vienetų turnyrus. Tuomet atrodė, kad Kazachstano žaidėjas realiai gali pretenduoti į baigiamąjį sezono turnyrą „ATP Finals“, tačiau per du pastaruosius turnyrus A. Bublikas liko be pergalių ir dabar jo šansai sumažėjo iki minimumo.
Upset alert 🚨
World No. 202 Vacherot comes from behind to take down Bublik 3-6 6-3 6-4 in Shanghai!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/gSoopahQioREKLAMAREKLAMA— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 3, 2025
Norvegas Casperas Ruudas (ATP-12) 6:3, 5:7, 1:4 atsiliko nuo belgo Zizou Bergso (ATP-44) ir kiek netikėtai nusprendė trauktis iš turnyro. Buvo pranešta, kad C. Ruudas pasitraukė dėl traumos, bet nėra aišku, kas konkrečiai jam nutiko.
Casper Ruud retired unexpectedly at 1-4 down vs Zizou Bergs in the 3d set.— edgeAI (@edgeAIapp) October 3, 2025
Couldn’t continue due to injury acc to umpire. pic.twitter.com/hjOYlAChqQ
Daug vargo turnyro starte turėjo amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-4). Jis tik po 2 valandų 21 minutės kovos 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1) įveikė vengrą Fabianą Marozsaną (ATP-52).
T. Fritzas pirmajame sete iššvaistė abu „break pointus“ ir pralaimėjo dvi savo padavimų serijas. Antrajame sete amerikietis nerealizavo dar 4 „break pointų“, o pratęsime buvo atsilikęs 0:2. Visgi, T. Fritzui pavyko atsitiesti ir perkelti mačo baigti į trečiąjį setą.
Amerikietis trečiajame sete nerealizuotų „break pointų“ seriją pratęsė iki 8, o 2 „match pointus“ neutralizavęs F. Marozsanas atsilaikė iki pratęsimo. Visgi, papildomoje seto dalyje T. Fritzo persvara jau nekėlė abejonių ir jis šventė pergalę.
Where's the noise now🔊— Tennis TV (@TennisTV) October 3, 2025
Taylor Fritz fights back and takes out Marozsan 2-6 7-6 7-6 💪#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/k7AEp2oY3i
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
