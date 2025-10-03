Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sensacija: Bubliko viltims smūgį sudavė 204-oji pasaulio raketė

2025-10-03 18:29
2025-10-03 18:29

Šanchajuje (Kinija) tęsiasi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

Valentinas Vacherot | „Stop“ kadras

Šanchajuje (Kinija) tęsiasi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

0

Fiasko patyrė Kazachstano atstovas Aleksandras Bublikas (ATP-17), įsigudrinęs 6:3, 3:6, 4:6 pralaimėti monakiečiui Valentinui Vacherot (ATP-204).

A. Bublikas liepos-rugsėjo mėnesiais laimėjo net 4 ATP turo vienetų turnyrus. Tuomet atrodė, kad Kazachstano žaidėjas realiai gali pretenduoti į baigiamąjį sezono turnyrą „ATP Finals“, tačiau per du pastaruosius turnyrus A. Bublikas liko be pergalių ir dabar jo šansai sumažėjo iki minimumo.

Norvegas Casperas Ruudas (ATP-12) 6:3, 5:7, 1:4 atsiliko nuo belgo Zizou Bergso (ATP-44) ir kiek netikėtai nusprendė trauktis iš turnyro. Buvo pranešta, kad C. Ruudas pasitraukė dėl traumos, bet nėra aišku, kas konkrečiai jam nutiko.

Daug vargo turnyro starte turėjo amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-4). Jis tik po 2 valandų 21 minutės kovos 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1) įveikė vengrą Fabianą Marozsaną (ATP-52).

T. Fritzas pirmajame sete iššvaistė abu „break pointus“ ir pralaimėjo dvi savo padavimų serijas. Antrajame sete amerikietis nerealizavo dar 4 „break pointų“, o pratęsime buvo atsilikęs 0:2. Visgi, T. Fritzui pavyko atsitiesti ir perkelti mačo baigti į trečiąjį setą.

Amerikietis trečiajame sete nerealizuotų „break pointų“ seriją pratęsė iki 8, o 2 „match pointus“ neutralizavęs F. Marozsanas atsilaikė iki pratęsimo. Visgi, papildomoje seto dalyje T. Fritzo persvara jau nekėlė abejonių ir jis šventė pergalę.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

