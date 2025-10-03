Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Amorimas tikina, jog „Man Utd“ pralaimėjimų priežastis nėra 3-4-3 taktika

2025-10-03 17:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 17:06

„Manchester United“ vyriausiasis treneris Rubenas Amorimas gina 3-4-3 taktinį išsidėstymą ir tikina, jog „Raudonieji velniai“ pralaimi rungtynes ne dėl šios priežasties.

Rubenas Amorimas | Scanpix nuotr.

„Manchester United“ vyriausiasis treneris Rubenas Amorimas gina 3-4-3 taktinį išsidėstymą ir tikina, jog „Raudonieji velniai“ pralaimi rungtynes ne dėl šios priežasties.

0

„Jei pralaimėjome rungtynes prieš „Arsenal“ dėl sistemos, tai yra žiniasklaidos darbas susidaryti nuomonę. Kai žiūrite į rungtynes su „Manchester City“, ar pirmiausia galvojate, kai prasideda rungtynės, apie sistemą? Manau, kad tuo metu apie sistemą negalvojate.

TAIP PAT SKAITYKITE:

O „Brentford“, kaip mes praleidžiame įvarčius, kaip kuriame progas, tai neturi nieko bendro su su sistema. Tokia yra mano nuomonė.

Nesakau, kad ši komanda žaistų geriau su kitokia sistema. Kai žiūriu rungtynes, kurių nelaimėjome, svarbiausias dalykas yra ne tai, kad pralaimėjome dėl sistemos. Tokia yra mano nuomonė, žmonės turi jas skirtingas ir tai yra gerai“, – tikino strategas.

Priminsime, jog „Man Utd“ po 6 sužaistų rungtynių turi surinkęs 7 taškus ir rikiuojasi vos keturioliktoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.

