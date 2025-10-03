Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Šventė Kaune: „Žalgiris“ skėlė antausį Eurolygos čempionams

2025-10-03 19:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-03 19:00

Eurolyga sugrįžo į Kauną. „Žalgirio“ (2/0) komanda namie neišsaugojo pranašumo, bet galiausiai 84:81 (29:20, 14:17, 22:16, 19:28) laimėjo kovą prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahče“ (1/1).

0

Pirmuosius mačo taškus baudų metimais pelnė Nigelas Williamsas-Gossas, Laurynas Birutis netrukus prisidėjo dvitaškiu su pražanga – 5:2. Sužaidus vos pustrečios minutės Igną Brazdeikį pakeitė Arnas Butkevičius, N.Williamsas-Gossas dviem metimais sutvirtino persvarą, be L.Birutis nesportiškai stabdė Khemą Birchą, o Wade’as Baldwinas už tai nubaudė tritaškiu. L.Birutis savo kaltę išpirko įkraudamas N.Williamso-Gosso pakabintą kamuolį – 13:7. „Fenerbahče“ kibirkštį puolime rado Armando Bacoto taškais, žalgiriečiai atsakymų rado baudų metimais, pašokinėjęs ant lanko įkrito S.Francisco tritaškis, tolimu dūriu ketvirtį uždarė Mosesas Wrightas – 29:20. Svečių ketvirčio pabaigą apkartino Brandono Bostono trauma keliais susidūrus su komandos draugu.

Antrajame kėlinyje asmeninį spurtą dviem metimais pratęsė M.Wrightas, o varžovams priartėjus dvitaškiu su pražanga pasižymėjo N.Williamsas-Gossas, nors baudos metimo ir nepataikė – 35:28. Lengvus taškus po kuriozinės situacijos pelnė Dustinas Sleva, varžovų spurtą atvėsino du Sylvaino Francisco prasiveržimai – 41:36. Kėlinio pabaiga vėl priklausė M.Wrightui, kuris įkrovė su pražanga – 43:37.

Po ilgosios pertraukos energingai startavę žalgiriečiai įgijo dviženklį pranašumą, o S.Francisco atgaivino tradiciją išprovokuoti tris baudų metimus – 49:37. Po N.Williamso-Gosso taškų „Fenerbahče“ pradėjo atsakomąjį spurtą, Taleno Hortono-Tuckerio greita ataka iššaukė minutės pertraukėlę (51:47). Mačo eigą vėl pakeitė du S.Francisco tritaškiai – 59:49. Iš toli driokstelėjo ir Ą.Tubelis, taip pat pataikęs dukart – 65:53.

S.Francisco toliau tempė į priekį žalgiriečius, bet Talenas Hortonas-Tuckeris ir Wade‘as Baldwinas ėmė tirpdyti skirtumą. Igno Brazdeikio prasti epizodai lėmė tai, kad „Fenerbahče“ toliau naikino atsilikimą ir komandas skyrė tik 5 taškai – 64:69. Svarbias baudas realizavo N.Williamsas-Gossas (71:64), bet įspūdingą mačą žaidęs W.Baldwinas intrigą kėlė iki maksimumo – 70:71.

Ketvirčiui įpusėjus D.Hallas lygino rezultatą (72:72), bet baudą provokavo Edgaras Ulanovas – 74:72. W.Baldwinas išvedė į priekį Stambulo komandą – pirmąsyk rungtynėse – 75:74. Liko mažiau nei 3 minutės, taiklus buvo ir N.Williamsas-Gossas (76:65), bet pražanga fiksuota Ą.Tubeliui. T.Hortonas-Tuckeris baudas realizavo (77:76), tačiau tritaškį smeigė E.Ulanovas – 79:77. W.Baldwinas grąžino lygybę (79:79), liko minutė, A.Butkevičius irgi pridėjo tritaškį, versdamas Š.Jasikevičių prašyti pasitarimo – 82:79. M.Jantunenas trečiuoju „Fenerbahče“ bandymu skirtumą mažino (81:82), bet S.Francisco provokavo pražangą. Lengvų taškų pelnyti nepavyko, bet N.Williamsas-Gossas netrukus taip pat stojo mesti baudų. Tikslą siekė abu metimai (84:81), N.Melli nepataikė ir „Žalgiriui“ atiteko pergalė.

„Žalgiris“ turėjo tris ryškius lyderius: N.Williamsas Gossas pelnė 20 taškų, S.Francisco 18, M.Wrightas – po 11.

„Fenerbahče“ negelbėjo W.Baldwinas, įmetęs 36 taškus (9/14 dvit., 5/8 trit., 3/5 baud.) ir rinkęs 34 naudingumo balus.

„Žalgiris“: Nigelas Williamsas-Gossas 20, Sylvainas Francisco 18 (3/4 trit.), Mosesas Wrightas 11, Laurynas Birutis 9, Ąžuolas Tubelis 8, Edgaras Ulanovas 7 (4 atk. kam., 4 rez. perd., 12 n.b.).

„Fenerbahče“: Wade‘as Baldwinas 36 (5/8 trit., 4 rez. perd., 34 n.b.), Devonas Hallas 12, Talenas Hortonas-Tuckeris 10 (6 atk. kam.), Onuralpas Bitimas 6, Nicolo Melli 5.

