Paulikienė ir Raupelytė Meksikoje baigė pasirodymą po atkaklių kovų paplūdimio tinklinio turnyre

E grupės starte lietuvės 0-2 (13:21, 20:22) pralaimėjo Puerto Riko duetui – Mariai Gonzalez ir Allanis Navas. Mačas truko 30 minučių. Puerto Riko žaidėjos į pagrindinį etapą pateko tik po kvalifikacijos.
Vėliau kovoje dėl paskutinio bilieto į kitą etapą lietuvės dramatiškai per 48 minutes 1-2 (22:24, 21:16, 12:15) turėjo pripažinti amerikiečių – Kelley Kolinske ir Madison Shields – pranašumą.
Lietuvės galutinėje įskaitoje užėmė 25-ą vietą, gavo 1500 JAV dolerių ir 220 pasaulio reitingo taškų. Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 150 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!