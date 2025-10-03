Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Paulikienė ir Raupelytė Meksikoje baigė pasirodymą po atkaklių kovų paplūdimio tinklinio turnyre

2025-10-03 12:55
2025-10-03 12:55

Meksikoje vykstančiame „BPT Challenge“ serijos paplūdimio tinklinio turnyre į atkrintamąsias varžybas nepateko Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė.

Meksikoje vykstančiame „BPT Challenge“ serijos paplūdimio tinklinio turnyre į atkrintamąsias varžybas nepateko Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė.

0

E grupės starte lietuvės 0-2 (13:21, 20:22) pralaimėjo Puerto Riko duetui – Mariai Gonzalez ir Allanis Navas. Mačas truko 30 minučių. Puerto Riko žaidėjos į pagrindinį etapą pateko tik po kvalifikacijos.

Vėliau kovoje dėl paskutinio bilieto į kitą etapą lietuvės dramatiškai per 48 minutes 1-2 (22:24, 21:16, 12:15) turėjo pripažinti amerikiečių – Kelley Kolinske ir Madison Shields – pranašumą.

Lietuvės galutinėje įskaitoje užėmė 25-ą vietą, gavo 1500 JAV dolerių ir 220 pasaulio reitingo taškų. Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 150 tūkst. JAV dolerių.

