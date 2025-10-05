Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Merabas Dvališvili „UFC 320“ turnyre užfiksavo du rekordus, iki kurių toli buvo net didžiausios UFC žvaigždės

2025-10-05 13:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 13:31

Las Vegase vykusiame „UFC 320“ turnyre dar vieną įspūdingą pergalę iškovojo Merabas Dvališvili, kuris jau trečią kartą šiais metais apgynė UFC lengviausio svorio kategorijos čempiono diržą.

Merabas Dvališvili | Scanpix nuotr.

Las Vegase vykusiame „UFC 320“ turnyre dar vieną įspūdingą pergalę iškovojo Merabas Dvališvili, kuris jau trečią kartą šiais metais apgynė UFC lengviausio svorio kategorijos čempiono diržą.

REKLAMA
0

Nepaisant visų pažadų ar bent jau vilčių, kad Cory Sandhagenas ras veikiančią strategiją ir spragų M. Dvališvili kovojime, M. Dvališvili pratęsė dominavimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rodydamas nežmogišką tempą, dažnai besišypsantis M. Dvališvili palaužė C. Sandhageną ir iškovojo pergalę vieningu teisėjų sprendimu (49–45, 49–45, 49–46).

REKLAMA
REKLAMA

Negana to, jis užfiksavo UFC rekordą pagal atliktus pargriovimus titulinėje kovoje – 20 iš 37 bandymų. Jis taip pat tapo pirmuoju kovotoju, UFC organizacijoje atlikusiu net 117 parvertimų.

REKLAMA

Tokių skaičių nedemonstravo net ir UFC legendos Chabibas Nurmagomedovas ir Jonas Jonesas, o už M. Dvališvilio pagal šį rodiklį rikiuojasi Georgesas St-Pierre'as su 90 parvertimų.

Daugiausiai parvertimų per vieną kovą vis dar yra atlikęs Ch. Nurmagomedovas, tačiau tai nebuvo titulinė kova. Savo pasirodyme prieš Abelį Trujillo jis buvo atlikęs 21 pargriovimą.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš esu mašina, – po kovos sakė M. Dvališvili. – Stebiuosi, kaip sparčiai tobulėju. Sunkiai treniruojuosi.“

Ši pergalė pratęsė ilgiausią UFC lengviausio svorio kategorijos pergalių seriją – dabar ji siekia 14 kovų, o bendroje UFC istorijoje tai ketvirtas rezultatas po Andersono Silvos (16), Islama Machačevo (15) ir Kamaru Usmano (15).

Tai taip pat buvo trečiasis dominuojantis M. Dvališvilio titulo apgynimas šiais metais, todėl jis tapo rimtu pretendentu į 2025-ųjų „Metų kovotojo“ titulą. Pagal UFC statistikos analitiką Michaelą Carrollą, M. Dvališvili tapo pirmuoju lengviausio svorio kovotoju, kuris apgynė čempiono titulą tris kartus per kalendorinius metus ir vos aštuntuoju čempionu apskritai, kuriam tai pavyko padaryti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ir tai dar gali būti ne pabaiga – M. Dvališvili paragino UFC leisti jam kovoti ketvirtą kartą šiemet gruodį, nors 2025-aisiais jis jau turėjo 13 raundų.

M. Dvališvilio nuomone, kitas jo varžovas turėtų būti buvęs čempionas Petras Janas – kovotojas, kurį jis sutriuškino 2023-aisiais. Nuo tada P. Janas laimėjo tris kovas prieš Songą Yadongą, Deivesoną Figueiredo ir Marcusą McGhee.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų