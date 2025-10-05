Merabas Dvališvili „UFC 320“ turnyre užfiksavo du rekordus, iki kurių toli buvo net didžiausios UFC žvaigždės

Nepaisant visų pažadų ar bent jau vilčių, kad Cory Sandhagenas ras veikiančią strategiją ir spragų M. Dvališvili kovojime, M. Dvališvili pratęsė dominavimą.
Rodydamas nežmogišką tempą, dažnai besišypsantis M. Dvališvili palaužė C. Sandhageną ir iškovojo pergalę vieningu teisėjų sprendimu (49–45, 49–45, 49–46).
Negana to, jis užfiksavo UFC rekordą pagal atliktus pargriovimus titulinėje kovoje – 20 iš 37 bandymų. Jis taip pat tapo pirmuoju kovotoju, UFC organizacijoje atlikusiu net 117 parvertimų.
Tokių skaičių nedemonstravo net ir UFC legendos Chabibas Nurmagomedovas ir Jonas Jonesas, o už M. Dvališvilio pagal šį rodiklį rikiuojasi Georgesas St-Pierre'as su 90 parvertimų.
Daugiausiai parvertimų per vieną kovą vis dar yra atlikęs Ch. Nurmagomedovas, tačiau tai nebuvo titulinė kova. Savo pasirodyme prieš Abelį Trujillo jis buvo atlikęs 21 pargriovimą.
„Aš esu mašina, – po kovos sakė M. Dvališvili. – Stebiuosi, kaip sparčiai tobulėju. Sunkiai treniruojuosi.“
Ši pergalė pratęsė ilgiausią UFC lengviausio svorio kategorijos pergalių seriją – dabar ji siekia 14 kovų, o bendroje UFC istorijoje tai ketvirtas rezultatas po Andersono Silvos (16), Islama Machačevo (15) ir Kamaru Usmano (15).
Tai taip pat buvo trečiasis dominuojantis M. Dvališvilio titulo apgynimas šiais metais, todėl jis tapo rimtu pretendentu į 2025-ųjų „Metų kovotojo“ titulą. Pagal UFC statistikos analitiką Michaelą Carrollą, M. Dvališvili tapo pirmuoju lengviausio svorio kovotoju, kuris apgynė čempiono titulą tris kartus per kalendorinius metus ir vos aštuntuoju čempionu apskritai, kuriam tai pavyko padaryti.
Ir tai dar gali būti ne pabaiga – M. Dvališvili paragino UFC leisti jam kovoti ketvirtą kartą šiemet gruodį, nors 2025-aisiais jis jau turėjo 13 raundų.
M. Dvališvilio nuomone, kitas jo varžovas turėtų būti buvęs čempionas Petras Janas – kovotojas, kurį jis sutriuškino 2023-aisiais. Nuo tada P. Janas laimėjo tris kovas prieš Songą Yadongą, Deivesoną Figueiredo ir Marcusą McGhee.
