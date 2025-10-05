UFC čempionas Alexas Pereira norėtų pereiti į sunkiasvorių kategoriją

UFC generalinis direktorius Dana White’as atskleidė, kad dar prieš „UFC 320“ turnyrą A. Pereira pats prie jo priėjo ir paprašė leisti kovoti aukštesnėje svorio kategorijoje. Šis prašymas buvo išsakytas vos keliomis valandomis iki to, kai A. Pereira pagrindinėje vakaro kovoje greitu nokautu įveikė Magomedą Ankalajevą (21–2–1 MMA, 12–2–1 UFC) ir susigrąžino pussunkio svorio čempiono titulą. Kadangi tuo metu rezultato dar nebuvo, D. White’as priminė kovotojui susitelkti į pagrindinę užduotį – atgauti diržą revanšinėje dvikovoje su M. Ankalajevu.
„Šiandien buvau darbe, turėjau kelis susitikimus ir užsukau į „UFC Performance Institute“ ir sutikau jį, – pasakojo D. White’as. – Sakau jam: „Tu paskutinis žmogus, kurį tikėjausi čia pamatyti. Ką tu čia darai?“ O jis man sako: „Norime kovoti sunkiasvorių kategorijoje.“ Atsakiau: „Gal pirmiausia laimėk šį vakarą, o tada jau galėsime kalbėti apie sunkiasvorius.“ Nežinau, šioje kategorijoje dar yra įdomių kovų, bet pamatysime.“
Anksčiau D. White’as skeptiškai vertino A. Pereiros galimybę kovoti sunkiasvorių divizione – ypač tuo metu, kai šios kategorijos čempionu buvo Jonas Jonesas. Vis dėlto dabar UFC vadovas patikslino, kad nėra kategoriškai prieš jo perėjimą į sunkiasvorius, tačiau mano, jog šiuo metu pussunkio svorio kategorijoje jam vis dar yra daugiau intriguojančių kovų.
„Neturiu jokių abejonių dėl šios idėjos. Jis kovoja kategorijoje, kurioje vis dar yra įdomių varžovų, – sakė D. White’as. – Man jis labai patinka. Pamatysime, turėsime apie tai pasikalbėti. Nematau prasmės mesti jo į sunkiasvorius, nebent jis pats norėtų baigti karjerą. Kitaip tai nelabai logiška, nebent jis to taip smarkiai nori, kad galiausiai tiesiog pasakysiu „taip“.“
Kol kas neaišku, ar A. Pereira dar kartą pasirodys pussunkio svorio kategorijoje, ar jau planuos debiutą tarp sunkiasvorių. Viena aišku – jis išlieka viena svarbiausių UFC figūrų ir dabar, vėl tapęs čempionu, toliau išlieka itin reikšmingas organizacijai.
„Šis vyras mums yra tikras turtas, – teigė D. White’as. – Jis atostogavo Australijoje, bet parskrido kovoti, nes vienas kovotojas pasitraukė. Jis kovoja net būdamas traumuotas. Jam nerūpi – jis nori kovoti su visais, nori kilti į sunkiasvorius. Jis – tikra svajonė tokiai organizacijai kaip ši.“
