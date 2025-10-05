Garsią Conoro McGregoro frazę pakartojęs Mike'as Perry brutaliai nugalėjo Jeremy Stephensą ir stojo į akistatą su airiu

Po daugiau nei metų pertraukos nuo paskutinės kovos BKFC organizacijoje sugrįžęs M. Perry parodė, kodėl jis sukurtas šiam sportui – atlaikęs pirmuosius Jeremy Stephenso smūgius, jis vėliau ėmė negailestingai dominuoti ir galiausiai po kelių nokdaunų iškovojo pergalę techniniu nokautu.
Kova buvo sustabdyta tik penktame raunde, tačiau tuo metu M. Perry jau talžė J. Stephensą be gailesčio – kai šis kelis kartus krito ant žemės, teisėjas nusprendė, kad užtenka.
🚨 Mike Perry stops Jeremy Stephens at BKFC 82 pic.twitter.com/YuujtaUUZU— Clement (@88cIement) October 5, 2025
„Aš to tikrai nejaučiu, bet, tiesą sakant, man tinka, kad esu „Smurto karalius“, – šaukė M. Perry. – Galiu tai atlaikyti, bet man tai tarsi saldainis. Jis smūgiavo neblogai, bet mano akys plačiai atmerktos.
Esu dėkingas už šią galimybę. Jei kažkada esu pasakęs ką nors, kas galėjo įžeisti ką nors iš šios organizacijos, dabar noriu pasinaudoti proga ir atsiprašyti visiškai nieko. „Smurto karalius“ daro, ką nori!“
Paskutinį frazė buvo tiesioginė BKFC bendrasavininko Conoro McGregoro citata – jis tą patį pasakė po to, kai tapo pirmuoju UFC istorijoje kovotoju, laimėjusiu du čempionų diržus vienu metu.
Airis prieš šią kovą teigė, kad viešai atleis M. Perry, jei šis pralaimės J. Stephensui. Iš karto po kovos C. McGregoras užlipo į ringą, kur pozavo nuotraukoms su M. Perry, o vėliau abu davė bendrą interviu. Airis trumpam stojo akis į akį su nugalėtoju, pripažindamas, kad po dviejų likusių savo UFC kovų norėtų su juo susikauti šiame sporte.
Jau kelerius metus C. McGregoras mėgsta pasišaipyti iš savo „Smurto karaliaus“, o šį vakarą jie pasidalijo trumpu, tačiau draugišku momentu.
C. McGregoras pastebėjo, kad stebint kovas be pirštinių gyvai, bet kuris kovotojas užsinori pats jose dalyvauti. Tuomet jis pareiškė, kad norėtų ateityje kovoti su M. Perry. Jis pabrėžė, kad dar turi dvi likusias kovas pagal UFC kontraktą.
„Kaip galima ateiti čia, pamatyti tai gyvai ir nenorėti pačiam dalyvauti? – klausė C. McGregoras. – Žinoma, noriu tame dalyvauti, todėl imuosi tam ruoštis. Žinau, kad reikia padaryti tą mažą akistatą, pasakyti citatas ir visa kita. Gal suprantu, kodėl nenori kovoti su Dave'u Mundellu dėl pasaulio čempiono titulo...
Bet tai net ne apie nepagarbą. Turiu tau didžiausią pagarbą ir tikrai norėčiau vieną dieną su tavimi tai padaryti. Todėl – sveikinu.“
October 5, 2025
Išeidamas iš ringo M. Perry dar sustojo akis į akį su BKFC vidutinio svorio čempionu D. Mundellu, kuris pastaruosius kelerius metus viešai ragina surengti jų kovą.
Anksčiau M. Perry tokiu iššūkiu nesusidomėjo, nes jau buvo įveikęs D. Mundellą MMA kovoje, tačiau dabar šių dviejų kovotojų akistata tampa vis realesnė.
Tuo tarpu J. Stephensui tai buvo dar vienas pralaimėjimas. Jis neseniai kovojo UFC organizacijoje, kai 2025 m. gegužę teisėjų sprendimu pralaimėjo Masonui Jonesui, o tada tai buvo jau aštuntas jo MMA pralaimėjimas per 10 paskutinių dvikovų.
