Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Garsią Conoro McGregoro frazę pakartojęs Mike'as Perry brutaliai nugalėjo Jeremy Stephensą ir stojo į akistatą su airiu

2025-10-05 09:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 09:09

Mike’as Perry dar kartą įrodė, kad jis tikrai yra „Smurto karalius“ ir kovų be pirštinių veidas.

Conoras McGregoras ir Mike'as Perry | „Stop“ kadras

Mike’as Perry dar kartą įrodė, kad jis tikrai yra „Smurto karalius“ ir kovų be pirštinių veidas.

REKLAMA
0

Po daugiau nei metų pertraukos nuo paskutinės kovos BKFC organizacijoje sugrįžęs M. Perry parodė, kodėl jis sukurtas šiam sportui – atlaikęs pirmuosius Jeremy Stephenso smūgius, jis vėliau ėmė negailestingai dominuoti ir galiausiai po kelių nokdaunų iškovojo pergalę techniniu nokautu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kova buvo sustabdyta tik penktame raunde, tačiau tuo metu M. Perry jau talžė J. Stephensą be gailesčio – kai šis kelis kartus krito ant žemės, teisėjas nusprendė, kad užtenka.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš to tikrai nejaučiu, bet, tiesą sakant, man tinka, kad esu „Smurto karalius“, – šaukė M. Perry. – Galiu tai atlaikyti, bet man tai tarsi saldainis. Jis smūgiavo neblogai, bet mano akys plačiai atmerktos.

REKLAMA

Esu dėkingas už šią galimybę. Jei kažkada esu pasakęs ką nors, kas galėjo įžeisti ką nors iš šios organizacijos, dabar noriu pasinaudoti proga ir atsiprašyti visiškai nieko. „Smurto karalius“ daro, ką nori!“

Paskutinį frazė buvo tiesioginė BKFC bendrasavininko Conoro McGregoro citata – jis tą patį pasakė po to, kai tapo pirmuoju UFC istorijoje kovotoju, laimėjusiu du čempionų diržus vienu metu.

REKLAMA
REKLAMA

Airis prieš šią kovą teigė, kad viešai atleis M. Perry, jei šis pralaimės J. Stephensui. Iš karto po kovos C. McGregoras užlipo į ringą, kur pozavo nuotraukoms su M. Perry, o vėliau abu davė bendrą interviu. Airis trumpam stojo akis į akį su nugalėtoju, pripažindamas, kad po dviejų likusių savo UFC kovų norėtų su juo susikauti šiame sporte.

Jau kelerius metus C. McGregoras mėgsta pasišaipyti iš savo „Smurto karaliaus“, o šį vakarą jie pasidalijo trumpu, tačiau draugišku momentu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

C. McGregoras pastebėjo, kad stebint kovas be pirštinių gyvai, bet kuris kovotojas užsinori pats jose dalyvauti. Tuomet jis pareiškė, kad norėtų ateityje kovoti su M. Perry. Jis pabrėžė, kad dar turi dvi likusias kovas pagal UFC kontraktą.

„Kaip galima ateiti čia, pamatyti tai gyvai ir nenorėti pačiam dalyvauti? – klausė C. McGregoras. – Žinoma, noriu tame dalyvauti, todėl imuosi tam ruoštis. Žinau, kad reikia padaryti tą mažą akistatą, pasakyti citatas ir visa kita. Gal suprantu, kodėl nenori kovoti su Dave'u Mundellu dėl pasaulio čempiono titulo...

REKLAMA

Bet tai net ne apie nepagarbą. Turiu tau didžiausią pagarbą ir tikrai norėčiau vieną dieną su tavimi tai padaryti. Todėl – sveikinu.“

Išeidamas iš ringo M. Perry dar sustojo akis į akį su BKFC vidutinio svorio čempionu D. Mundellu, kuris pastaruosius kelerius metus viešai ragina surengti jų kovą.

REKLAMA

Anksčiau M. Perry tokiu iššūkiu nesusidomėjo, nes jau buvo įveikęs D. Mundellą MMA kovoje, tačiau dabar šių dviejų kovotojų akistata tampa vis realesnė.

Tuo tarpu J. Stephensui tai buvo dar vienas pralaimėjimas. Jis neseniai kovojo UFC organizacijoje, kai 2025 m. gegužę teisėjų sprendimu pralaimėjo Masonui Jonesui, o tada tai buvo jau aštuntas jo MMA pralaimėjimas per 10 paskutinių dvikovų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų