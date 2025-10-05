„UFC 320“: Jiri Prochazka galingu nokautu įveikė Khalil Rountree ir nori trečios kovos prieš Alexą Pereirą

Per pirmus du raundus K. Rountree kontroliavo tempą ir atliko tikslesnius smūgius, tačiau J. Prochazka nė kiek neatsitraukė. Pradėjęs pataikyti galingus smūgius, J. Prochazka sužeidė varžovą, o šis jau tik bandė išgyventi.
J. Prochazka toliau spaudė, kol galiausiai paleido tikslų smūgį kaire ranka, po kurio K. Rountree veidu griuvo ant grindų – kova buvo sustabdyta praėjus 3 min. 4 sek. paskutiniajame raunde.
JIRI PROCHAZKA KNOCKS OUT KHALIL ROUNTREE IN THE THIRD ROUND!!!!
OH MY GODDDDDDDDD #UFC320 pic.twitter.com/s7iLru6t6gREKLAMA— Championship Rounds (@ChampRDS) October 5, 2025
Po pergalės J. Prochazka pasinaudojo proga, kad mestų iššūkį kovos tarp Alexo Pereiros ir Magomedo Ankalajevo poros nugalėtojui.
„Galbūt man reikia būti daug chaoso ir ten aš rasiu ramybę bei kelią į pergalę, – sakė J. Prochazka. – Man reikia labai pavojingo varžovo, prie kurio nuo pirmos sekundės jausčiau nokauto grėsmę, tuomet pradėčiau būdamas 100 procentų. Tikiu, kad kitas mano varžovas bus vienas iš šių dviejų, kurie kovoja dėl titulo.
Aš jau siūliau Carlosui Ulbergui kovoti, jis atsisakė ir pasirinko kautis su Dominicku Reyesu. Tikėsite ar ne, mano varžovas nulemia mano pasirodymą ir manau, kad prieš vieną iš šių dviejų, šį vakarą kovojančių dėl diržo, mano pasirodymas bus geriausias.“
Pirmame raunde kovotojams prireikė maždaug trijų minučių, kol jie įsibėgėjo, tačiau kai tik jie pradėjo laisviau keistis smūgiais, kova tapo itin įdomi. J. Prochazka buvo sužeistas smūgiu, turėjo problemų su kojų darbu, tačiau vis tiek drąsiai smūgiavo kojomis ir nuolat grasino smūgiais keliais iš pašokimo. K. Rountree kovojo efektyviau ir labiau metodiškai.
Antrajame raunde tempas sumažėjo. Nors J. Prochazka pataikė keletą smūgių, atrodė, lyg tai būtų labiau treniruotė nei tikra kova. K. Rountree smūgiai buvo tikslesni, tačiau jie nekėlė didelės grėsmės buvusiam čempionui.
Tikėtina, kad pralaimėdamas po dviejų raundų, J. Prochazka trečiajame turėjo aiškų planą ir po maždaug 45 sekundžių jis ėmėsi veiksmų. Jis pradėjo smūgiuoti rankomis, kojomis ir keliais, kelis kartus priversdamas K. Rountree trauktis atgal ir priimti stiprius smūgius.
Praėjus pusantros minutės nuo raundo pradžios, J. Prochazka įsisiautėjo – K. Rountree akis buvo stipriai prakirsta. Jis traukėsi atgal, o J. Prochazka smogė į kūną. K. Rountree bandė jį prilaikyti, tačiau J. Prochazka dar kelis kartus pataikė keliu į kūną. K. Rountree atrodė išsekęs, bet dar pabandė smaugimo veiksmą, po to smogė alkūne.
Likus dviem minutėms iki pabaigos, J. Prochazka pataikė alkūne iš apsisukimo, o vos po kelių akimirkų K. Rountree gulėjo ant grindų po itin tikslaus J. Prochazkos kairiojo smūgio.
J. Prozhazkai tai buvo jau antroji pergalė iš eilės, kadangi šių metų sausį jis techniniu nokautu trečiajame raunde nugalėjo Jamahalą Hillą. Prieš tai jis 2024 m. birželį kovojo su A. Pereira ir pralaimėjo jam techniniu nokautu antrajame raunde. Tą kartą jam tai buvo antroji dvikova su A. Pereira ir antrasis pralaimėjimas techniniu nokautu.
Visi „UFC 320“ turnyro rezultatai:
Alexas Pereira nugalėjo Magomedą Ankalajevą techniniu nokautu – 1 raundas, 1:20.
Merabas Dvališvili nugalėjo Cory Sandhageną vieningu teisėjų sprendimu (49–45, 49–45, 49–46).
Jiri Prochazka nugalėjo Khalilą Rountree jaunesnįjį nokautu – 3 raundas, 3:04.
Youssefas Zalalas nugalėjo Joshą Emmettą skausmingu veiksmu – 1 raundas, 1:38.
Joe Pyferas nugalėjo Abusą Magomedovą skausmingu veiksmu – 2 raundas, 1:44.
Ateba Gautier nugalėjo Trestoną Vinesą techniniu nokautu – 1 raundas, 1:41.
Danielis Santosas nugalėjo Joo Sang Yoo techniniu nokautu – 2 raundas, 0:21.
Jakubas Wiklaczas nugalėjo Patchy Mixą skirtingu teisėjų sprendimu (29–28, 28–29, 29–28).
Edmenas Shahbazyanas nugalėjo Andre Munizą techniniu nokautu – 1 raundas, 4:58.
Punahele Soriano nugalėjo Nikolajų Veretennikovą vieningu teisėjų sprendimu (30–27, 30–27, 30–27).
Yana Santos nugalėjo Macy Chiasson vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28).
Faridas Basharatas nugalėjo Chrisą Gutierrezą vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28).
Ramizas Brahimajas nugalėjo Austiną Vanderfordą skausmingu veiksmu – 2 raundas, 2:24.
Veronica Hardy nugalėjo Brogan Walker vieningu teisėjų sprendimu (30–27, 30–27, 30–27)
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!