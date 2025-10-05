Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Moterų krepšinis > Moterų krepšinio čempionato naujienos

Klaipėdos „LCC tarptautinis universitetas“ – „Šiauliai“ tiesiogiai: stebėkite moterų lygos akistatą

2025-10-05 13:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-05 13:00

Lietuvos moterų krepšinio lygoje sekmadienį į kovą stoja KlaipėdosLCC tarptautinis universitetas“ ir „Šiaulių-Vilmers“ komandos.

Lietuvos moterų krepšinio lygoje sekmadienį į kovą stoja KlaipėdosLCC tarptautinis universitetas“ ir „Šiaulių-Vilmers“ komandos.

REKLAMA
0

Rungtynes nuo 14 val. žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Jaunimu besiremianti Klaipėdos komanda sezoną pradėjo skaudžia nesėkme Klaipėdos „Neptūnas-Amberton“ ekipai. Miesto derbį LCC komanda pralaimėjo 57:97. Antrosiose rungtynėse pavyko atsitiesti – 62:54 palaužta Alytaus ekipa.

Šiaulietės 50:94 buvo sutriuškintos Vilniaus „Kibirkšties“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų