Klaipėdos „LCC tarptautinis universitetas“ – „Šiauliai“ tiesiogiai: stebėkite moterų lygos akistatą

Rungtynes nuo 14 val. žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Jaunimu besiremianti Klaipėdos komanda sezoną pradėjo skaudžia nesėkme Klaipėdos „Neptūnas-Amberton“ ekipai. Miesto derbį LCC komanda pralaimėjo 57:97. Antrosiose rungtynėse pavyko atsitiesti – 62:54 palaužta Alytaus ekipa.
Šiaulietės 50:94 buvo sutriuškintos Vilniaus „Kibirkšties“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!