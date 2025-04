Moterų krepšinis

Iki didžiausio šalies moterų krepšinio turnyro „SMART WAY Karalienės taurės“ likus kiek daugiau nei mėnesiui, oficialiai paaiškėjo finalo ketverto vieta. Pirmą kartą „SMART WAY Karalienės taurės“ istorijoje lemiamos turnyro batalijos bus rengiamos Šiaulių arenoje, o jos vyks kovo 1-2 dienomis. „Prižadame, jog Karalienės taurė yra būtent tas renginys, kurio verta pradėti laukti jau dabar, – tikino „SMART WAY MLKL“ prezidentas Arvydas Klovas.