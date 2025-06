Europos moterų čempionato pusfinalyje Ispanijos krepšininkės paskutinėmis sekundėmis palaužė Prancūziją

Likus žaisti 1 min. 45 sek. prancūzės po Romane Bernies tritaškio išsiveržė į priekį 62:61, tačiau jau kitoje atakoje Mariona Ortiz pelnė dvitaškį ir sugrąžino minimalų pranašumą ispanėms – 63:62.

Po apsikeitimo netaikliomis atakomis, likus 16 sek. Alba Torrens realizavo abu baudos metimus ir sukrovė ispanėms trijų taškų persvarą – 65:62. Prancūzės rengė paskutinę ataką ir prieš išmetant tritaškį ispanės specialiai prasižengė ir tai leido išvengti tritaškio paskutinę sekundę, kadangi prancūzės buvo siunčiamos mesti dviejų baudos metimų.

R. Bernies įmetė pirmą baudą ir tyčia prametė antrą, o Iliana Rupert sugebėjo atkovoti kamuolį ir likus 0,6 sek. išprovokavo ispanių pražangą.

Nepaisant neįtikėtinos sėkmės, I. Rupert nepavyko tuo pasinaudoti – ji įmetė pirmą baudą, bet prametė antrą ir ispanės šventė dramatišką pergalę.

Prancūzijos ekipoje 19 taškų pelnė Valeriane Ayayi, o Ispanijos rinktinėje 21 tašką įmetė Awa Fam.

Kitame pusfinalyje tarp Italijos ir Belgijos taip pat užfiksuotos dramatiškos paskutinės sekundės, kurias geriau sužaidė Belgijos rinktinė, laimėjusi 66:64.

Likus žaisti 1 min. 26 sek. rezultatas buvo lygus (62:62). Italės turėjo net kelias puikias galimybes išsiveržti į priekį, tačiau iš pradžių Martina Fassina metė netaikliai, o tada Francesca Pan prametė du baudos metimus. Visgi belgės ir toliau klydo ir likus 32 sek. netikslų perdavimą atliko Emma Messeman, o kamuolį perėmusi M. Fassina greitoje atakoje pelnė du taškus ir išvedė itales į priekį 64:62.

Po minutės pertraukėlės sugrįžusios belgės sukūrė nuostabią ataką, Antonia Delaere liko visiškai laisva prie tritaškio linijos ir likus 18 sek. smeigė tritaškį – 65:64.

Paskutinėje atakoje italė Costanza Verona prametė tritaškį, o kamuolį atsikovojo Kayara Linskens, kuri likus vos sekundei metė dvi baudas – pirmą įmetė, o antrą tyčia prametė ir belgės šventė dramatišką pergalę.

Favoritėms belgėms po 15 taškų pelnė Julie Vanloo ir E. Meesseman, o Italijos ekipai 13 taškų įmetė Lorela Cubaj ir po 11 pridėjo Cecilia Zandalasini bei M. Fassina.

REIGNING CHAMPS ARE GOING BACK TO THE #EUROBASKETWOMEN FINALS!!! 🇧🇪💥 pic.twitter.com/kon50rj4eL