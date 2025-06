Lietuvos rinktinės treneris Stanišauskas: „Jokių priekaištų žaidėjoms“

Lietuvos rinktinė kovos dėl 7–8 vietos ir šiame susitikime susigrums su Turkijos ekipa, kuri pralaimėjo Vokietijai. Pergalės prieš turkes atveju, lietuvės prasibrautų į pasaulio čempionato atranką.

Po pralaimėtų rungtynių čekėms kalbėjęs V. Stanišauskas dar nežinojo susitikimo tarp Vokietijos ir Turkijos rezultato, tačiau įvardino pralaimėjimo čekėms priežastis.

„Na, iš tikrųjų, visų pirma, žaidėme su tikrai stipria komanda ir žaidėme visai neblogai. Kaip ir sakiau rūbinėje, ypač rungtynių pradžioje, mus labai skaudžiai kainavo mentalinės klaidos. Kažkur nesusikalbėjimas, kažkur neprisiminimas, kaip su ta žaidėja turime gintis, kur turime išeiti per apačią, kur per viršų. Lyg ir susitariame užspausti, o kita žaidėja nueina per apačią. Tai šiek tiek koncentracijos stoka pirmoje pusėje. Nežinau, ar dėl to, kad rytas, bet, sakau, turėjome visai neblogas rungtynes, tikrai su stipria komanda, tai jokių priekaištų žaidėjoms – kaip visada atidavė viską, ką galėjo, ir tikrai pergyveno“, – sakė V. Stanišauskas.

– Praktiškai visą antrą pusę žaidėte be pagrindinės žaidėjos Brigitos Sinickaitės. Dalia Donskichytė irgi buvo priversta sėsti dėl pražangų. Kiek tai išmušė iš rungtynių plano?

– Aišku, išmušė kažkiek. Ir pati Brigita išsimušė – susirinko tas baudas, dar kelios klaidos, ir automatiškai nueini į kažkokį emocinį dugną. Bet, tiek Dalia, tiek Brigita kaupia neįtikėtiną patirtį, kurios reikės ateityje ir rinktinėje, ir klubuose. Jos tiesiog turi pasiimti kiekvieną minutę aikštelėje ir naudoti tą ateityje.

– Po nesėkmingo starto pasivijote varžoves, net persvėrėte rezultatą, bet jos vėl pabėgo. Kas tada nutiko?

– Vėl kažkur klaida koncentracijoje gynyboje, kur turėjome keistis – nesusikeitėme, gavome laisvą metimą. Atrodo, vargsti, vargsti, ir tokios smulkmenos... Bet taip nutinka, kai žaidžiame su dideliu nuovargiu, su šiek tiek mažesne rotacija nei čekės, todėl taip ir gaunasi.

– 18 klaidų – vėl didelis skaičius. Kaip jūs tai aiškinate?

– Kažkiek kitų žaidėjų nepatirtis. Vis tiek daugumai tai pirmas toks turnyras, iš to ir kyla nuovargis. Bet turime pasiimti gerų dalykų iš tokių rungtynių ir visi kartu augti.

– Kalbate apie nuovargį. Kiek komanda yra pavargusi tiek fiziškai, tiek psichologiškai?

– Kai sportuojame nuo gegužės 12 dienos, tai natūralu, kad mintys jau kažkur sukasi apie pabaigą, apie atostogas. Bet pasakiau rūbinėje – su tuo užrašu „Lietuva“ mes negalime ateiti į paskutines rungtynes tiesiog šiaip sau. Gal jos mums nieko nelems, bet turime ateiti ir kovoti, kaip kovojome iki šiol. Pažiūrėsime, koks tas rezultatas bus.

– Dabar stebėsite Vokietijos ir Turkijos rungtynes. Lauksite malonės?

– Bandysime, žiūrėsime. Turime dar minimalų šansą. Jeigu jį gausime – turime sekmadienį kažkaip tuo pasinaudoti.

– Vėl praleidote virš 80 taškų. Ar tai labiausiai lėmė klaidų gausa?

– Taip. Mes išsianalizuojame, pasiruošiame, bet kartais taip būna. Kartais būna ir mūsų, trenerių, sprendimai – kai norime išeiti per apačią, žaidėjos įmeta. Tai tokius metimus prisiimame ant savęs. Visi kartu – čia nėra vien žaidėjų kaltė. Mes esame visi kartu.

– Treneri, jums tai pirmas toks rimtas čempionatas. Kiek jus, kaip trenerį ir kaip žmogų, grūdina tokios pamokos?

– Grūdina. Aš laikau save dar jaunu treneriu, tai patirties semiamės kibirais iš šito čempionato.

Dėl 7-8 vietų Lietuvos ir Turkijos rinktinės žais birželio 29-ą dieną 11.45 val., o tiesioginę rungtynių transliaciją galėsite stebėti TV6 kanalu.