Justė Jocytė atskleidė Lietuvos krepšininkių nesėkmės priežastis: teisėjų sprendimai, nuovargis ir prasta kova dėl kamuolių prieš Italiją Europos čempionate

Mūsiškės B grupėje užėmė antrąją vietą ir žais čempionato ketvirtfinalyje, kuriame susitiks su Prancūzija.

Rezultatyviausiai šiose rungtynėse Lietuvos rinktinės gretose žaidė 15 taškų pelniusi Justė Jocytė, kuri po susitikimo teigė, kad šis pralaimėjimas nebuvo skaudus, nors pergalės atveju ir būtų užėmusios pirmąją grupės vietą.

„Tai nelabai. Aš nemanau, kad mes šį pralaimėjimą priimsime labai giliai į širdį, nes faktas, kad labai klampiai pradėjome ir visos varžybos tokios buvo ne mūsų. Nežinau, gal ta jų atmosfera mus paveikė, nes tikrai buvo tokių klaidų, kurių mes šiaip nedarome, – pasakojo J. Jocytė. – Gal tas visas spaudimas, nors jo turėjo būti mažiau, žinant, kad jau turėjome vietą aštuntuke... Dabar laukia prancūzės. Kaip ir sakiau, man nelabai svarbu, su kuo žaisti. Žaisime su visomis lygiai, tai tiesiog pasiruošime, dabar turėsime dvi laisvas dienas, kas irgi yra gerai. Bet bus skrydis, žiūrėsime su tuo atsigavimu, nes tikrai reikia atsigauti, nes nuovargis didelis.“

– Užsiminėte apie klaidas, bet buvo ir daug netaiklių metimų. Atrodėte išėjusios iš ritmo – per pirmą pusę pataikėte tik 7 iš 24 metimų iš žaidimo, bendras pataikymas – turbūt žemiau 30 procentų. Kodėl išėjote iš ritmo? Ar atmosfera išmušė? Ar kontaktas buvo kibus?

– Visų pirma nenorėčiau nieko kaltinti dėl to, kad pralaimėjome. Tiesiog labai pralaimėjome „lentą“. Tie pramesti metimai, manau, susideda iš nuovargio. Faktas, kad teisėjai leidžia kontaktą, nešvilpia, tai irgi kerta per psichologiją. Tai yra dalykai, kuriuos pačios turime susitvarkyti, nes niekas daugiau mums nepadės. Manau, šias varžybas pralaimėjome dėl „lentos“, klaidų ir išsiblaškymo.

– Atrodo, trūksta tritaškių prieš tokias komandas. Šiandien – 1 iš 14. Ko trūksta? Nesusikuriate situacijų ar problema kažkur kitur?

– Nežinau. Esu daug kartų sakiusi – mes tiesiog tokia komanda. Mūsų deriniai tokie ir mums taip išeina šiai dienai. Taip yra visose varžybose, matėme tai ir pasiruošime – mums sunkiai sekasi. Galvojau, pramušime, bet nelabai pramušėme, tai turime eiti kitais ginklais.

– Atmosfera atrodė labai karšta, ypač po pirmų dviejų rungtynių. Kiek ji galėjo turėti įtakos, kad energija buvo italų pusėje?

– Manau, ne tiek energija, kiek daugiau tas spaudimas teisėjams. Nuo pirmų sekundžių... Nenoriu daug kalbėti apie teisėjus, kad neprisidirbčiau, bet tu eini, kerta per rankas ir aš kalbu apie teisėjus iš abiejų pusių. Man atrodo, kokias dvi minutes žaidėme be jokių stabdymų, nors buvo pavojingų situacijų. Bet taip yra. Sakau, nieko nekaltinu. Pačios kaltos – „lenta“ buvo tragiškai, nesusikalbėjome, o tas nesusikalbėjimas atėjo irgi dėl to, kad atrodo negirdime viena kitos dėl atmosferos.

– Nepaisant visų klaidų ir netaiklių metimų, kova su tokia Italija buvo artima. Ar tai įpučia pasitikėjimo, nepaisant pralaimėjimo?

– Taip. Sakau, kaip ir minėjau – šis pralaimėjimas mūsų nesulaužė. Mes vis dar pasitikinčios savimi ir važiuosime į Pirėjų toliau.

Lietuvos ir Prancūzijos ketvirtfinalio rungtynės vyks birželio 24-ą dieną, antradienį, nuo 17.30 val., o tiesioginę rungtynių transliaciją galėsite stebėti TV6 kanalu.