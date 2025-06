Stebuklą sukūrusi Belgija – Europos moterų čempionato nugalėtoja

Europos čempione Belgija tapo antrą kartą iš eilės.

Likus žaisti 2:56 minutei Ispanijos rinktinė buvo priekyje 65:53. Tačiau tada Ispanija sustojo, o belgės sukūrė stebuklą dvikovą užbaigdama atkarpa 14:0.

Likus žaisti 8 sekundėms Ispanija turėjo kamuolį savo rankose ir buvo priekyje vienu tašku, tačiau tada jos suklydo ir Antonia Delaere dvitaškis likus 5 sekundėms persvėrė rezultatą 66:65.

WHAT DID WE JUST WITNESS??? #EuroBasketWomen | #DareToDream pic.twitter.com/7mLqM0iAc7

Po to Ispanija vėl suklydo ir Belgija pergalės nepaleido.

Nugalėtojoms Julie Allemand pelnė 19 taškų, 17 surinko Kyara Linskens. Ispanėms po 11 taškų pelnė Aina Ayuso, Helena Puyeo ir Paula Ginzo.

THE MOTHER OF ALL COMEBACKS! 🏆



BELGIUM ARE THE CHAMPIONS OF EUROPE! 🇧🇪#EuroBasketWomen | #DareToDream pic.twitter.com/QUJfELRXDk