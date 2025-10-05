Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„UFC 320“: Alexas Pereira greitai įveikė Magomedą Ankalajevą ir susigrąžino pussunkio svorio čempiono diržą

2025-10-05 08:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 08:02

Las Vegase vykusiame „UFC 320“ turnyre įspūdingą pergalę iškovojo ir UFC pussunkio svorio kategorijos čempiono titulą susigrąžino brazilas Alexas Pereira (13-3), kuris per 1 min. 20 sek. techniniu nokautu nugalėjo Magomedą Ankalajevą (20-1-1, 1 be nugalėtojo).

Alexas Pereira | Scanpix nuotr.

Las Vegase vykusiame „UFC 320“ turnyre įspūdingą pergalę iškovojo ir UFC pussunkio svorio kategorijos čempiono titulą susigrąžino brazilas Alexas Pereira (13-3), kuris per 1 min. 20 sek. techniniu nokautu nugalėjo Magomedą Ankalajevą (20-1-1, 1 be nugalėtojo).

REKLAMA
1

Tai buvo antroji šių kovotojų tarpusavio dvikova – jie buvo susitikę šių metų kovo mėnesį, tačiau tada po penkių raundų kovos pergalę šventė M. Ankalajevas. Tiesa, A. Pereira ne kartą pripažino, kad prieš tą kovą turėjo daug problemų ir visiškai nesijautė savimi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šį kartą viskas buvo kitaip: A. Pereira nuo pirmos sekundės perėmė iniciatyvą ir pradėjo spausti M. Ankalajevą. Netrukus jis pataikė kelis labai stiprius smūgius ir M. Ankalajevas stengėsi pereiti į parterį, tačiau pats atsidūrė prastesnėje pozicijoje ir A. Pereira paleido smūgių krušą tiek į galvą, tiek ir į kūną. M. Ankalajevas visą laiką tik gynėsi, tačiau kai gynyba susilpnėjo, teisėjui neliko nieko kito tik nutraukti kovą.

REKLAMA
REKLAMA

Iš karto po pergalės A. Pereira dar liko stovėti prie gulinčio M. Ankalajevo ir kelis sykius parodė į jį rankomis, lyg sakydamas – „žiūrėkite, ką padariau“

REKLAMA

„Kerštas niekada nėra geras dalykas, – apie savo pasirodymą sakė A. Pereirai. – Kartais tai tarsi nuodai. Sakiau visiems, kad praėjusį kartą nebuvau geros būklės. Niekas netikėjo. Matėte patys.

REKLAMA
REKLAMA

Manęs nenustebino, kad kova taip susiklostė. Nemanau, kad reikia ieškoti pasiteisinimų, bet tą vakarą nebuvau gerai pasiruošęs. Šį vakarą – taip.“

Kai UFC čempiono diržas vėl buvo ant jo juosmens, A. Pereira atskleidė, kad buvo paruošęs kalbą po kovos – galbūt planavo iššūkį kitai kovai – tačiau galiausiai nusprendė skirti šį momentą pagerbti Joną Jonesą ir jo šeimą po netikėtos jo brolio Arthuro Joneso mirties sulaukus vos 39-erių metų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Šį vakarą buvau paruošęs visą kalbą, – sakė A. Pereirai. – Apie tai kalbėjau su savo komanda, bet neseniai sužinojome liūdnų naujienų, todėl noriu išreikšti pagarbą Jonui Jonesui ir visai jo šeimai. Noriu paprašyti visų čia esančių ir visų namuose trumpai pagerbti jo brolį tylos minute.“

Kalbant apie tai, kas jo laukia toliau, „UFC 320“ turnyre pergalę iškovojo Jiri Prochazka ir teigė norintis kovoti su A. Pereiros ir M. Ankalajevo kovos nugalėtoju, tačiau jis jau du kartus pralaimėjo A. Pereirai.  

REKLAMA

Tai antras kartas, kai A. Pereira tapo UFC pussunkio svorio kategorijos čempionu. Jis yra pirmasis kovotojas UFC istorijoje, kuris yra dviejų svorio kategorijų čempionas, tapdamas dukart čempionu vienoje iš jų.

Visi „UFC 320“ turnyro rezultatai:

Alexas Pereira nugalėjo Magomedą Ankalajevą techniniu nokautu – 1 raundas, 1:20.

Merabas Dvališvili nugalėjo Cory Sandhageną vieningu teisėjų sprendimu (49–45, 49–45, 49–46).

REKLAMA

Jiri Prochazka nugalėjo Khalilą Rountree jaunesnįjį nokautu – 3 raundas, 3:04.

Youssefas Zalalas nugalėjo Joshą Emmettą skausmingu veiksmu – 1 raundas, 1:38.

Joe Pyferas nugalėjo Abusą Magomedovą skausmingu veiksmu – 2 raundas, 1:44.

Ateba Gautier nugalėjo Trestoną Vinesą techniniu nokautu – 1 raundas, 1:41.

Danielis Santosas nugalėjo Joo Sang Yoo techniniu nokautu – 2 raundas, 0:21.

Jakubas Wiklaczas nugalėjo Patchy Mixą skirtingu teisėjų sprendimu (29–28, 28–29, 29–28).

Edmenas Shahbazyanas nugalėjo Andre Munizą techniniu nokautu – 1 raundas, 4:58.

Punahele Soriano nugalėjo Nikolajų Veretennikovą vieningu teisėjų sprendimu (30–27, 30–27, 30–27).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Yana Santos nugalėjo Macy Chiasson vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28).

Faridas Basharatas nugalėjo Chrisą Gutierrezą vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28).

Ramizas Brahimajas nugalėjo Austiną Vanderfordą skausmingu veiksmu – 2 raundas, 2:24.

 

Veronica Hardy nugalėjo Brogan Walker vieningu teisėjų sprendimu (30–27, 30–27, 30–27)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų