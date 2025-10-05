Dana White’as paneigė Conoro McGregoro teiginius apie sutartą kovą Baltuosiuose rūmuose

Buvęs dviejų svorio kategorijų UFC čempionas neseniai paskelbė, kad tariamai derasi su JAV vyriausybe dėl kovos, kuri įvyktų Baltuosiuose rūmuose. Praėjus kelioms dienoms, C. McGregoras pareiškė, jog jau pasirašė sutartį dėl savo sugrįžimo į narvą 2026 m. birželį.
Vis dėlto D. White’as išsklaidė šiuos gandus per spaudos konferenciją po „UFC 320“ turnyro. Jis patvirtino, kad derybos dėl Baltųjų rūmų turnyro dar net neprasidėjo.
UFC generalinis direktorius pabrėžė, jog C. McGregoras dar nėra pasirašęs jokios sutarties dėl sugrįžimo ir šiuo metu nevyksta jokie pokalbiai su prezidento Donaldo Trumpo komanda.
„Šiuo metu vis dar kalbamės apie renginio organizavimą ir tai, kaip viskas turėtų veikti Baltuosiuose rūmuose, – sakė D. White’as, paklaustas apie C. McGregoro teiginius dėl pirmosios UFC kovos nuo 2021 m. liepos. – Dar nepradėjome derėtis dėl jokių kovų Baltųjų rūmų turnyrui. Tai prasidės tik vasarį.
Conoras nori kovoti tame turnyre, ir akivaizdu, kad jis labai motyvuotas tai padaryti. Tačiau kol kas niekas dar nėra patvirtinta ir jokios kovos su Baltųjų rūmų atstovais šiuo metu nederinamos.“
Dana White says NOBODY is negotiating directly with the White House for next year's card. #UFC320— Cageside Press (@Cagesidepress) October 5, 2025
🎥🎙️: @DoubleGonTV pic.twitter.com/RKLMWMQu4S
C. McGregoras „UFC 320“ turnyrą praleido dėl kovų be pirštinių renginio „BKFC 82“. 37-erių airis po Mike’o Perry pergalės prieš Jeremy Stephensą sutiko su juo kautis ateityje.
Iškart po turnyro C. McGregoras savo paskyroje „X“ socialiniame tinkle pasidalijo žinute apie ilgai lauktą sugrįžimą: „Esu motyvuotas labiau nei bet kada, dabar belieka disciplina.“
Nors sutartis dar nėra sudaryta, pasak D. White’o, visi siekia to paties tikslo.
