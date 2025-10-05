UFC čempiono diržą susigrąžinęs Alexas Pereira: apie kovos planas, noras pereiti į sunkiasvorių divizioną ir darbą padangų dirbtuvėse

Tai buvo antroji šių kovotojų tarpusavio dvikova – jie buvo susitikę šių metų kovo mėnesį, tačiau tada po penkių raundų kovos pergalę šventė M. Ankalajevas. Tiesa, A. Pereira ne kartą pripažino, kad prieš tą kovą turėjo daug problemų ir visiškai nesijautė savimi.
Šį kartą A. Pereira kovą pradėjo itin agresyviai ir iš karto ėjo į priekį, spausdamas varžovą. Kaip po kovos pasakojo brazilas, toks planas buvo ruošiamas nuo pat pradžių.
„Viskas buvo suplanuota. Prieš kelias savaites Gloveris (Teixeira, – aut. past.) davė interviu ir pasakė: „Pirmame raunde pamatysite skirtumą.“ Jis buvo įsitikinęs tuo, ką sakė, bet niekas juo netikėjo. Tad taip, viskas buvo pagal planą“, – pasakojo A. Pereira.
A. Pereira pasakė, kokie M. Ankalajevo žodžiai prieš kovą įsiminė jam labiausiai.
„Jis kalbėjo ir apie tai, kad esu iš padangų dirbtuvės, ir kad turėčiau ten grįžti. Jis tiesiog bandė pasakyti kažką, kad atkreiptų dėmesį. Jei jis nebūtų minėjęs mano vardo, niekas jo neklausytų, – pasakojo A. Pereira.
Buvo nufilmuota, kai per vieną iš akistatų A. Pereira teigė M. Ankalajevui, jog „negrįš į padangų dirbtuves“. Kaip teigė kovotojas, tai buvo priminimas sau.
„Tarsi užsikėliau atsakomybę prieš save. Juk man jau buvo klausimų apie tai, kaip tapau tuo, kas esu dabar. Aš atsakiau: „Neturėjau plano B, turėjau kovoti. Nenorėjau grįžti į padangų dirbtuvę.“ Todėl tą pačią frazę pakartojau jam, kad pats sau priminčiau, jog nenoriu ten grįžti. Bet dabar, kai grįšiu į Braziliją, nueisiu į tą pačią padangų dirbtuvę – tik šį kartą su šiuo čempiono diržu“, – sakė A. Pereira.
Dar prieš spaudos konferencijoje apsilankant A. Pereirai, UFC vadovas Dana White’as atskleidė, kad brazilas nori persikelti į sunkiasvorių kategoriją. Pats A. Pereira teigė, jog norėtų „super“ kovos su Jonu Jonesu ir planavo jį iškviesti į dvikovą, tačiau po to, kai staiga mirė buvęs NFL žaidėjas ir J. Joneso brolis Arthuras Jonesas, jis nusprendė apie tai nekalbėti ir pagerbti A. Jonesą tylos minute.
„Atsakysiu tik kartą į šį klausimą, nes nenoriu daugiau apie tai kalbėti. Su visa pagarba J. Jonesui ir viskam, kas įvyko – nenoriu, kad iš to kiltų kokių nors nesusipratimų. Prašau, su visa pagarba, priimkite tai pagarbiai. Taip, tai buvo mano planas – mesti iššūkį J. Jonesui ir kovoti Baltuosiuose rūmuose. Bet dabar, po visko, kas įvyko, turiu būti atsargus, kaip apie tai kalbu. Todėl prašau – nekurkite iš to istorijų“, – sakė A. Pereira.
A. Pereira teigė, kad išbandydamas save sunkiasvoriuose, jis neatlaisvintų pussunkio svorio kategorijos čempiono diržo, kadangi ir toliau planuoja kovoti dažnai.
„Visi žino, kaip dažnai aš kovoju, todėl tai nekeltų problemų“, – sakė A. Pereira.
A. Pereira prakalbo ir apie „UFC 320“ turnyre pasirodžiusį Jiri Prochazka, kuris techniniu nokautu įveikė Khalilą Rountree ir po kovos kvietė kovoti A. Pereiros ir M. Ankalajevo kovos nugalėtoją.
Kai J. Prochazka pamatė, kaip A. Pereira įveikia M. Ankalajevą, jis net susigraudino ir nuoširdžiai džiaugėsi už brazilą.
„Tai labai smagu. Kai buvau medicinos patikroje, jis atėjo ir pasakė: „Noriu paspausti jam ranką.“ Aš labai vertinu tokį pagarbos ženklą. Jis ir Khalilas – abu visada man rodė pagarbą. Aš juos gerbiu. Jiri – labai kultūringas žmogus, tai labai gražu. Nors mes kovojame, siekiame vienas kitą pranokti, vis tiek egzistuoja pagarba“, – sakė A. Pereira.
A. Pereira po kovos dar narve vis tikrino savo mažąjį kojos pirštą. Kaip atskleidė kovotojas, jis greičiausiai jį susilaužė gana anksti.
„Dar nesu tikras. Kovos metu spardžiau jį iš vidinės pusės, tai buvo mano strategijos dalis – pastebėjau tai kovoje tarp Blachowicziaus ir jo varžovo. Pagalvojau: „Tai gera vieta smūgiuoti.“ Po trečio spyrio jis pakeitė stovėseną. Bet vienu momentu buvau per arti, smūgis kliudė pėdos galą ir, manau, sulaužiau pirštą“, – sakė A. Pereira.
