Revanšo pasiekti nepavyko: Vilių Gaubą turnyro Bragoje finale sustabdė kroatas

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik L. Mikrutas. Jei šeštajame geime lietuvis neutralizavo du 2 „break pointus“, tai aštuntajame geime, atsilikdamas 0:40, jau neišsigelbėjo ir varžovas susikrovė pergalingą pranašumą.
Kroatas pačioje antrojo seto pradžioje laimėjo lietuvio padavimų seriją, bet šį kartą V. Gaubas iš karto panaikino deficitą (1:1). Ties tuo lietuvis nesustojo, laimėjo antrą kroato padavimų seriją ir atitrūko 3:1. L. Mikrutas per porą geimų atstatė pusiausvyrą (3:3).
Aštuntajame geime V. Gaubas turėjo daug progų susigrąžinti iniciatyvą, bet nerealizavo visų 3 „break pointų“, o kitame geime pralaimėjo savo padavimų seriją (4:5). Lietuvis tuomet paprašė medicininės pertraukėlės dėl visą savaitę jį kamavusio peties skausmo.
Ta pertraukėlė lietuvio neišgelbėjo, nes kitą geimą L. Mikrutas laimėjo „sausu“ rezultatu ir įtvirtino pergalę.
L. Mikrutas laimėjo nepaisant labai prasto pirmo padavimo procento (44 prieš V. Gaubo – 72). Problema buvo ta, kad lietuvis po pirmųjų savo padavimų laimėjo tik 50 proc. įžaistų kamuoliukų, o kroatas – 73 proc.
Šie tenisininkai anksčiau susitiko tik 2021 m. „Orange Bowl“ jaunių turnyre. Ten mačas irgi vyko ant grunto, o L. Mikrutas įveikė V. Gaubą – 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.
„Luka dabar demonstruoja labai gerą žaidimo lygį ir puikiai atlieka padavimus. Jis turi labai gerą smūgį vidine raketės puse. Pamenu, kaip prieš keletą metų žaidžiau prieš jį „Orange Bowl“ turnyre ir pralaimėjau. Tąkart abu žaidėme labai blogai ir apie tai juokavome. Žinau, kad rytoj finalas bus labai sunkus, bet aš pasistengsiu pasimėgauti žaidimu“, – šeštadienį po pusfinalio sakė V. Gaubas.
Nepaisant tos pergalės tarpusavio mače, L. Mikruto karjera jaunių tenise buvo prastesnė nei V. Gaubo. Kroatas ITF jaunių reitinge buvo pakilęs iki 40-os vietos, o lietuvis – iki 20-os. „Didžiojo kirčio“ jaunių turnyruose L. Mikrutas vienetuose nenuveikė nieko ypatingo, o dvejetuose toliausiai nukeliavo iki aštuntfinalio.
ATP reitinge kroatas dabar užima aukščiausią vietą per karjerą, o po turnyro Bragoje tą rekordą dar labiau pagerins ir galbūt net atsidurs 200-uke. L. Mikrutas yra laimėjęs 7 profesionalų vienetų turnyrus: 6 – ITF ir 1 – ATP „Challenger“. Vien šiemet kroatas laimėjo 5 turnyrus bei pasiekė didžiausią karjeros pergalę, kai tapo ATP „Challenger“ turnyro Italijoje nugalėtoju. Visi L. Mikruto karjeros titulai yra iškovoti žaidžiant ant grunto. Ši danga naudojama ir Bragoje.
V. Gaubas į ATP „Challenger“ turnyro finalą pateko 7-ą kartą karjeroje. Per ankstesnius 6 finalus lietuvis iškovojo 3 nugalėtojo titulus.
V. Gaubuas pelnė 44 ATP vienetų reitingo taškus ir 7620 eurų. Lietuvis virtualiame ATP reitinge yra pakilęs į sau rekordinę – 130-ą – vietą.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bragoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
