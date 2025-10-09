Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Crvena Zvezda suspendavo trenerį Sfairopoulą, komandos vairą perima Tomovičius

2025-10-09 12:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 12:32

Belgrado „Crvena Zvezda“ komanda ėmėsi veiksmų prieš vyriausiąjį trenerį Ioannį Sfairopoulos.

I.Sfairopoulos nušalintas nuo vadovavimo komandai (Scanpix nuotr.)

Belgrado „Crvena Zvezda“ komanda ėmėsi veiksmų prieš vyriausiąjį trenerį Ioannį Sfairopoulos.

REKLAMA
2

Skelbiama, kad penktadienį rungtynėse su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ ekipai vadovaus asistentas Tomislavas Tomovičius.

„Crvena Zvezda“ nesurengė įprastos spaudos konferencijos prieš būsimą Eurolygos susitikimą ir treniravosi už uždarų durų, o I.Sfairopoulos nekeliaus su komanda į Turkiją, nes ketvirtadienį jį oficialiai atleido.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Krepsinis.net primena, kad graiką prie Serbijos klubo vairo pakeis Saša Obradovičius.

Per dvigubą savaitę Eurolygoje „Crvena Zvezda“ pralaimėjo abejas rungtynes, o galutinai vadovų kantrybę perpildė nesėkmė Adrijos lygoje prieš Zadaro „Zadar“.

Specialistas iš Graikijos prie „Crvena Zvezda“ prisijungė 2023–2024 m. sezono starte. Jis nė sykio su komanda nepasiekė Eurolygos atkrintamųjų, bet 2024 m. laimėjo Adrijos lygą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų