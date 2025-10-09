Eurolyga skyrė baudas „Partizan“ klubui ir „Anadolu Efes“ trenerio asistentui už antrojo turo pažeidimus

Belgrado „Partizan“ komanda turės susimokėti 13 tūkstančių eurų baudą už tai, kad rungtynėse su Milano „EA7 Emporio Armani“ žiūrovai į aikštę mėtė daiktus.
Stambulo „Anadolu Efes“ ekipos vyr. trenerio asistentas Radovanas Trifunovičius užsitraukė 2,5 tūkst. eurų nuobaudą, nes parodė nepagarbą mačo teisėjams, kai Turkijos komanda susitiko su Tel Avivo „Hapoel“. Tuomet jis rungtynių nebaigė, nes ketvirtajame kėlinyje buvo išvarytas.
