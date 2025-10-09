Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolyga skyrė baudas „Partizan“ klubui ir „Anadolu Efes“ trenerio asistentui už antrojo turo pažeidimus

2025-10-09 08:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 08:47

Eurolyga paskelbė apie baudas, kurias skyrė už antrojo turo nusižengimus.

„Partizan“ sirgaliai klubui užtraukė baudą

Eurolyga paskelbė apie baudas, kurias skyrė už antrojo turo nusižengimus.

Belgrado „Partizan“ komanda turės susimokėti 13 tūkstančių eurų baudą už tai, kad rungtynėse su Milano „EA7 Emporio Armani“ žiūrovai į aikštę mėtė daiktus.

Stambulo „Anadolu Efes“ ekipos vyr. trenerio asistentas Radovanas Trifunovičius užsitraukė 2,5 tūkst. eurų nuobaudą, nes parodė nepagarbą mačo teisėjams, kai Turkijos komanda susitiko su Tel Avivo „Hapoel“. Tuomet jis rungtynių nebaigė, nes ketvirtajame kėlinyje buvo išvarytas.

