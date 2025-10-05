Kalendorius
Lietuvos žvejai pasaulio spiningavimo iš valčių čempionate iškovojo bronzos medalius

2025-10-05 13:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 13:02

Estijoje pasibaigusiame pasaulio spiningavimo iš valčių čempionate Lietuvos rinktinė pasiekė istorinį rezultatą – užėmė trečiąją vietą ir pasidabino bronzos medaliais.

Apdovanojimai | „Stop“ kadras

1

Lietuvos komanda surinko 58 baudos balus ir sugavo net 135 žuvis, iš kurių didžiausios ilgis siekė 57 centimetrus.

Čempionato nugalėtojais tapo Rumunijos atstovai, surinkę 13 baudos taškų, o sidabro medaliai atiteko šeimininkei – Estijos komandai (55). Iš viso varžybose buvo klasifikuota 13 rinktinių.

Porų įskaitoje geriausiai iš lietuvių pasirodė Kimantas Bartusevičius ir Mindaugas Ežerskis, užėmę šeštąją vietą (29 baudos balai), o Darius Jakiūnas ir Jurgis Stanapėdis liko septinti (31). Nugalėjo rumunai Cristianas Mihailas Rizea ir Constantinas Bogdanelas Dirinea.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

