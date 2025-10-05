Lietuvos žvejai pasaulio spiningavimo iš valčių čempionate iškovojo bronzos medalius

Lietuvos komanda surinko 58 baudos balus ir sugavo net 135 žuvis, iš kurių didžiausios ilgis siekė 57 centimetrus.
Čempionato nugalėtojais tapo Rumunijos atstovai, surinkę 13 baudos taškų, o sidabro medaliai atiteko šeimininkei – Estijos komandai (55). Iš viso varžybose buvo klasifikuota 13 rinktinių.
Porų įskaitoje geriausiai iš lietuvių pasirodė Kimantas Bartusevičius ir Mindaugas Ežerskis, užėmę šeštąją vietą (29 baudos balai), o Darius Jakiūnas ir Jurgis Stanapėdis liko septinti (31). Nugalėjo rumunai Cristianas Mihailas Rizea ir Constantinas Bogdanelas Dirinea.
