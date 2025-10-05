Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Anisimova triumfavo finale Pekine ir pelnė kelialapį į „WTA Finals“ turnyrą

2025-10-05 19:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 19:07

Pekine (Kinija) sekmadienį finišavo elitinis WTA 1000 serijos „China Open“ moterų teniso turnyras. JAV tenisininkė Amanda Anisimova (WTA-4) permainingame finale per 1 valandą 47 minutes 6:0, 2:6, 6:2 įveikė čekę Lindą Noskovą (WTA-27). Tai buvo antra amerikietės pergalė prieš čekę per tris tarpusavio dvikovas.

Amanda Anisimova | Scanpix nuotr.

Pekine (Kinija) sekmadienį finišavo elitinis WTA 1000 serijos „China Open“ moterų teniso turnyras. JAV tenisininkė Amanda Anisimova (WTA-4) permainingame finale per 1 valandą 47 minutes 6:0, 2:6, 6:2 įveikė čekę Lindą Noskovą (WTA-27). Tai buvo antra amerikietės pergalė prieš čekę per tris tarpusavio dvikovas.

REKLAMA
1

Fantastiškai finalą pradėjusi A. Anisimova vos per 23 minutes įteikė varžovei „riestainį“. Visgi, L. Noskova nepalūžo ir antrąjį setą pradėjo kur kas geriau (0:2). A. Anisimova šeštajame geime turėjo porą „break pointų“, bet pusiausvyros neatstatė, o septintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lemiamo seto pradžioje abi tenisininkės iššvaistė po vieną „break pointą“. Šeštajame geime A. Anisimova atitrūko nuo varžovės (4:2), o septintajame geime L. Noskova nepasinaudojo proga tašku laimėti varžovės padavimų seriją. Po kelių minučių A. Anisimova sėkmingai sužaidė paduodant L. Noskovai ir užbaigė turnyrą.

REKLAMA
REKLAMA

L. Noskova po antrųjų savo padavimų laimėjo vos 36 proc. galimų taškų (A. Anisimova – 50 proc.).

REKLAMA

24-erių A. Anisimova laimėjo 4-ą WTA turo vienetų turnyrą per karjerą ir jau 2-ą iš jų – WTA 1000 kategorijos. Amerikietė pelnė 1000 reitingo taškų bei kiek daugiau nei 1,124 mln. JAV dolerių. A. Anisimova taip pat prisijungė prie Arynos Sabalenkos, Igos Swiatek ir Cori „Coco“ Gauff, užsitikrindama bilietą į baigiamąjį sezono turnyrą „WTA Finals“.

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudarė beveik 8,964 mln. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų