Anisimova triumfavo finale Pekine ir pelnė kelialapį į „WTA Finals“ turnyrą

Fantastiškai finalą pradėjusi A. Anisimova vos per 23 minutes įteikė varžovei „riestainį“. Visgi, L. Noskova nepalūžo ir antrąjį setą pradėjo kur kas geriau (0:2). A. Anisimova šeštajame geime turėjo porą „break pointų“, bet pusiausvyros neatstatė, o septintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją.
Lemiamo seto pradžioje abi tenisininkės iššvaistė po vieną „break pointą“. Šeštajame geime A. Anisimova atitrūko nuo varžovės (4:2), o septintajame geime L. Noskova nepasinaudojo proga tašku laimėti varžovės padavimų seriją. Po kelių minučių A. Anisimova sėkmingai sužaidė paduodant L. Noskovai ir užbaigė turnyrą.
L. Noskova po antrųjų savo padavimų laimėjo vos 36 proc. galimų taškų (A. Anisimova – 50 proc.).
24-erių A. Anisimova laimėjo 4-ą WTA turo vienetų turnyrą per karjerą ir jau 2-ą iš jų – WTA 1000 kategorijos. Amerikietė pelnė 1000 reitingo taškų bei kiek daugiau nei 1,124 mln. JAV dolerių. A. Anisimova taip pat prisijungė prie Arynos Sabalenkos, Igos Swiatek ir Cori „Coco“ Gauff, užsitikrindama bilietą į baigiamąjį sezono turnyrą „WTA Finals“.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudarė beveik 8,964 mln. JAV dolerių.
