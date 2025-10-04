Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

WTA 1000 turnyro pusfinaliai Pekine: Anisimova sutriuškino Gauff, o Noskova po dramatiškos kovos sustabdė Pegulą

2025-10-04 22:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 22:06

Pekine (Kinija) prie pabaigos artėja elitinis WTA 1000 serijos „China Open“ moterų teniso turnyras.

Linda Noskova | Scanpix nuotr.

0

Titulą gynusi amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) pusfinalyje vos per valandą 1:6, 2:6 buvo sutriuškinta kitos JAV atstovės Amandos Anisimovos (WTA-4). C. Gauff mačą pradėjo nuo 5 pralaimėtų geimų ir vos išvengė „riestainio“, kai šeštajame geime neutralizavo du „set pointus“. C. Gauff „break pointų“ neturėjo iki pat septintojo geimo, bet ir tada iššvaistė abi savo progas. Antrasis setas prasidėjo identiškai – 0:5. Šeštajame geime C. Gauff laimėjo varžovės padavimų seriją, bet vėliau „break pointų“ nebeturėjo.

C. Gauff po pirmųjų savo padavimų laimėjo vos 39 proc. įžaistų kamuoliukų, o A. Anisimova – 85 proc.

Kitame pusfinalyje čekė Linda Noskova (WTA-27) 6:3, 1:6, 7:6 (8:6) išplėšė dramatišką pergalę prieš amerikietę Jessicą Pegulą (WTA-7).

Trečiojo seto pradžioje tenisininkės laimėjo po dvi varžovės padavimų serijas, o vėliau ėmė švaistyti „break pointus“. Vienuoliktajame geime L. Noskova palūžo ir J. Pegula atsidūrė arti pergalės (6:5). Amerikietė savo padavimų metu turėjo net 3 „match pointus“, bet čekė neįtikėtinai išsigelbėjo ir išplėšė pratęsimą. Jame L. Noskova buvo atsilikusi 4:5 ir J. Pegula dviem savo padavimais galėjo užbaigti mačą, tačiau abu tuos taškus pelnė čekė (6:5). Pirmą „match pointą“ L. Noskova iššvaistė, bet netrukus susikūrė antrą tokią progą ir nebeklydo.

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 8,964 mln. JAV dolerių.

