TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Obradovičius nori trauktis iš „Partizan“ klubo

2025-11-26 17:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-26 17:10

Dar vienas Eurolygos treneris nusprendė, kad atėjo laikas trauktis. „Mozzart Sport“ praneša, kad Željko Obradovičius atsistatydina iš Belgrado „Partizan“ klubo.

Ž.Obradovičius panoro trauktis (Scanpix nuotr.)

Tiesa, oficialų sprendimą klubas turi priimti artimiausiu metu, kadangi treneris išsakė savo valią, bet tam turi pritarti valdžia.

Tiesa, oficialų sprendimą klubas turi priimti artimiausiu metu, kadangi treneris išsakė savo valią, bet tam turi pritarti valdžia.

„Mozzart Sport“ prideda, kad buvęs Kauno „Žalgirio“ treneris Andrea Trinchieri yra pagrindinis kandidatas pakeisti legendą.

Legendiniam treneriui sezonas su „Partizan“ prasidėjo karčiai: Eurolygoje užimama 18 vieta, nes iškovoti pavyko vos 4 pergales per 13 rungtynių.

Adrijos lygoje su 5 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu 1 grupėje klubas trečias.

65-erių serbas „Partizan“ treniruoja nuo 2021 m., o prieš tai čia dirbęs yra ir karjeros pradžioje – 1991–1993 m.

