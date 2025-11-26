Obradovičius nori trauktis iš „Partizan“ klubo

Tiesa, oficialų sprendimą klubas turi priimti artimiausiu metu, kadangi treneris išsakė savo valią, bet tam turi pritarti valdžia.
„Mozzart Sport“ prideda, kad buvęs Kauno „Žalgirio“ treneris Andrea Trinchieri yra pagrindinis kandidatas pakeisti legendą.
Legendiniam treneriui sezonas su „Partizan“ prasidėjo karčiai: Eurolygoje užimama 18 vieta, nes iškovoti pavyko vos 4 pergales per 13 rungtynių.
Adrijos lygoje su 5 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu 1 grupėje klubas trečias.
65-erių serbas „Partizan“ treniruoja nuo 2021 m., o prieš tai čia dirbęs yra ir karjeros pradžioje – 1991–1993 m.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!