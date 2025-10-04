„Bayern“ įmušė rekordiškai greitą sezono įvartį, Harry Kane`as pagerino „Bundeslyga“ pasiekimą

Šeštadienį šalies čempionai be didesnio vargo 3:0 susitvarkė su „Eintracht“ komanda.
Įvarčiui „Bayern“ prireikė vos 15-kos sekundžių. Luisas Diazas iš arti uždarė skersuotą kamuolį bei pelnė greičiausią sezono įvartį bei vieną greičiausių įvarčių per lygos istoriją.
Be įvarčio pirmajame kėlinyje neliko ir Harry Kane`as. Šį kartą anglas įrodė, kad gali smūgiuoti ir iš toli, pasižymėdamas bandymu iš už baudos aikštelės ribų.
Šiuo įvarčiu H. Kane`as perrašė lygos istoriją. Jis tapo pirmuoju žaidėju, kuris po 6 ture būtų pelnęs jau 11 įvarčių.
Rungtynių finiše savo dvikovą dubliu pažymėjo L. Diazas.
Šį sezoną vien pergalėmis žygiuojantys „Bayern“ užtikrintai pirmauja „Bundesliga“ pirmenybėse.
