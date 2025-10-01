Harry Kane`as pagerino Lionelio Messi rekordą

Puolėjui iš Anglijos neprilygo net Lionelis Messi. Jis pagerino rekordą, kuris laikėsi dar nuo 2011-12 metų.
Bavarų gretose H. Kane`as atrodo nenustabdoma jėga ir jau spėjo pelnyti 17 įvarčių bei atlikti 3 rezultatyvius perdavimus. Tam jam prireikė vos 742 minučių: prieš tai gyvavęs L. Messio rekordas buvo pagerintas 7 minutėmis.
Įdomu, jog H. Kane`ui taip pat pavyko tapti pirmuoju, kuris tokią žymą trečią kartą pasiekė greičiau nei per 900 minučių. Be jo per tiek laiko pasiekti šią žymą buvo pavykę tik L. Messi, kuris tai padarė dukart.
Puiki Anglijos rinktinės puolėjo forma leidžia „Bayern“ komandai tęsti tobulą sezono startą: jie laimėjo visas 9 rungtynes.
