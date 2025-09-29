Buvęs „Bayern“ vadovas stebisi už Woltemade`ą sumokėta suma: „Jie surado idiotą „Newcastle“ klube“

„Galiu tik pasveikinti Štutgarto atstovus, kad jiems pavyko rasti, leiskite panaudoti kabutes, „idiotą“ „Newcastle“ klube, kuris sumokėjo tokią sumą. Tokio dalyko „Bayern“ gyvenime nebūtume padarę“, – atvirai sakė K. Rummenigge „Bayerischer Rundfunk“ eteryje.
Buvęs „Bayern“ vadovas neslėpė – augančios žaidėjų kainos jau viršija sveiko proto ribas, o „Premier“ lyga su valstybių ar milijardierių valdomais klubais pasiekė naują lygmenį.
„Mes neturime tenkinti kiekvieno agentų ar klubų užmojo. Tokie finansiniai sprendimai mūsų klubo veikloje paprasčiausiai neįmanomi. Tegu džiaugiasi tie, kam pavyko uždirbti iš rinkos, bet Miunchene tokios „aukos“ klubo finansinėms avantiūroms tiesiog nepriimtinos.“
Nepavykus įsigyti N. Woltemade`o, „Bayern“ klubas iš „Chelsea“ išsinuomojo Nicolasą Jacksoną, už kurio nuomą jie paklojo 16,5 milijono eurų.
