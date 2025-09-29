Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Buvęs „Bayern“ vadovas stebisi už Woltemade`ą sumokėta suma: „Jie surado idiotą „Newcastle“ klube“

2025-09-29 17:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 17:33

Karl-Heinzas Rummenigge pažėrė kandžią repliką po Nicko Woltemade`o perėjimo į „Newcastle United", kai anglai už puolėją suplojo 85 milijonus eurų.

Nickas Woltemade`as | Scanpix nuotr.

Karl-Heinzas Rummenigge pažėrė kandžią repliką po Nicko Woltemade`o perėjimo į „Newcastle United“, kai anglai už puolėją suplojo 85 milijonus eurų.

0

„Galiu tik pasveikinti Štutgarto atstovus, kad jiems pavyko rasti, leiskite panaudoti kabutes, „idiotą“ „Newcastle“ klube, kuris sumokėjo tokią sumą. Tokio dalyko „Bayern“ gyvenime nebūtume padarę“, – atvirai sakė K. Rummenigge „Bayerischer Rundfunk“ eteryje.

Buvęs „Bayern“ vadovas neslėpė – augančios žaidėjų kainos jau viršija sveiko proto ribas, o „Premier“ lyga su valstybių ar milijardierių valdomais klubais pasiekė naują lygmenį.

„Mes neturime tenkinti kiekvieno agentų ar klubų užmojo. Tokie finansiniai sprendimai mūsų klubo veikloje paprasčiausiai neįmanomi. Tegu džiaugiasi tie, kam pavyko uždirbti iš rinkos, bet Miunchene tokios „aukos“ klubo finansinėms avantiūroms tiesiog nepriimtinos.“

Nepavykus įsigyti N. Woltemade`o, „Bayern“ klubas iš „Chelsea“ išsinuomojo Nicolasą Jacksoną, už kurio nuomą jie paklojo 16,5 milijono eurų.

