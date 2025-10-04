Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Zverevas kritikuoja turnyrų organizatorius dėl kortų dangos: tai palanku Alcarazui ir Sinneriui?

2025-10-04 21:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 21:50

Šanchajuje (Kinija) tęsiasi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.

Šanchajuje (Kinija) tęsiasi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

0

Vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) 6:4, 6:4 susitvarkė su prancūzo Valentino Royer (ATP-76) pasipriešinimu, bet privertė sunerimti gerbėjus. A. Zverevas po mačo fizioterapeutui sakė, kad mačo pabaigoje jautė skausmą kiekvieno padavimo metu.

„Kažkaip prastai nusileidau ir man suskaudo kojos pirštą. Vėliau nebegalėjau to piršo normaliai priminti. Pažiūrėsime, kuo tai baigsis. Nesu tikras, ar šiemet dar būsiu visiškai sveikas. Šie metai man labai sudėtingi, bet džiaugiuosi, jog pavyko patekti į kitą etapą“, – sakė vokietis.

A. Zverevas taip pat išreiškė pasipiktinimą tuo, kad visuose turnyruose, anot jo, kortų dangos darosi vis lėtesnės, o tai neva išeina į naudą Carlosui Alcarazui su Janniku Sinneriu.

„Tas vienodumas mane nervina. Organizatoriai nori, kad Alcarazas su Sinneriu gerai pasirodytų visuose turnyruose, todėl dangos visur vienodėja. Dabar tu ant bet kokios dangos gali žaisti praktiškai taip pat. Man tai nepatinka. Manau, kad tenisui būtų naudingiau, jei tenisininkai rinktųsi skirtingus žaidimo stilius ir taip įneštų daugiau įvairovės. Manau, kad mūsų sportui to trūksta“, – teigė A. Zverevas, reaguodamas į informaciją, jog kortų danga Šanchajuje šiemet gerokai lėtesnė nei anksčiau.

Pirmą pergalę po vestuvių iškovojo kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-13), 6:3, 6:3 įveikęs čilietį Alejandro Tabilo (ATP-74). Praėjusią savaitę F. Auger-Aliassime vedė modelį Niną, kuri taip pat yra žinoma kaip žirgų sporto atstovė.

Fiasko patyrė 14-oji pasaulio raketė Andrejus Rubliovas, 6:2, 1:6, 4:6 kritęs prieš japoną Yoshihito Nishioką (ATP-173). A. Rubliovui tai buvo 4-as pralaimėjimas paeiliui.

Kitame mače australas Alexas de Minauras (ATP-7) 6:4, 6:2 nugalėjo argentinietį Camilo Ugo Carabelli (ATP-45).

Šeštadienį į kortą taip ir nežengė buvusi 3-ioji pasaulio raketė graikas Stefanos Tsitsipas (ATP-25). Jis startuoti turnyre atsisakė dėl kojos traumos.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

