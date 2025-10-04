Zverevas kritikuoja turnyrų organizatorius dėl kortų dangos: tai palanku Alcarazui ir Sinneriui?

Vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) 6:4, 6:4 susitvarkė su prancūzo Valentino Royer (ATP-76) pasipriešinimu, bet privertė sunerimti gerbėjus. A. Zverevas po mačo fizioterapeutui sakė, kad mačo pabaigoje jautė skausmą kiekvieno padavimo metu.
„Kažkaip prastai nusileidau ir man suskaudo kojos pirštą. Vėliau nebegalėjau to piršo normaliai priminti. Pažiūrėsime, kuo tai baigsis. Nesu tikras, ar šiemet dar būsiu visiškai sveikas. Šie metai man labai sudėtingi, bet džiaugiuosi, jog pavyko patekti į kitą etapą“, – sakė vokietis.
Physio back at the end of the match for Zverev. Looked in some discomfort serving it out vs Royer.
Told physio: “ I was feeling it every serve” pic.twitter.com/ISN2Ug7XtcREKLAMAREKLAMA— edgeAI (@edgeAIapp) October 4, 2025
A. Zverevas taip pat išreiškė pasipiktinimą tuo, kad visuose turnyruose, anot jo, kortų dangos darosi vis lėtesnės, o tai neva išeina į naudą Carlosui Alcarazui su Janniku Sinneriu.
„Tas vienodumas mane nervina. Organizatoriai nori, kad Alcarazas su Sinneriu gerai pasirodytų visuose turnyruose, todėl dangos visur vienodėja. Dabar tu ant bet kokios dangos gali žaisti praktiškai taip pat. Man tai nepatinka. Manau, kad tenisui būtų naudingiau, jei tenisininkai rinktųsi skirtingus žaidimo stilius ir taip įneštų daugiau įvairovės. Manau, kad mūsų sportui to trūksta“, – teigė A. Zverevas, reaguodamas į informaciją, jog kortų danga Šanchajuje šiemet gerokai lėtesnė nei anksčiau.
Alexander Zverev echoes Federer's sentiments when asked about the slower court speeds in Shanghai this year after his R2 win:— Christian's Court (@christianscourt) October 4, 2025
"I hate when [court speeds are] the same. And I know that the tournament directors are going towards that direction because obviously they want Jannik… pic.twitter.com/wO1ipKS9Xf
why is the tour making every hard court slow ? How is shanghai one of the fastest hard courts slower than indian wells.. pic.twitter.com/PxqUFxFamL— cherry (@kobzford) October 2, 2025
Pirmą pergalę po vestuvių iškovojo kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-13), 6:3, 6:3 įveikęs čilietį Alejandro Tabilo (ATP-74). Praėjusią savaitę F. Auger-Aliassime vedė modelį Niną, kuri taip pat yra žinoma kaip žirgų sporto atstovė.
Fiasko patyrė 14-oji pasaulio raketė Andrejus Rubliovas, 6:2, 1:6, 4:6 kritęs prieš japoną Yoshihito Nishioką (ATP-173). A. Rubliovui tai buvo 4-as pralaimėjimas paeiliui.
Kitame mače australas Alexas de Minauras (ATP-7) 6:4, 6:2 nugalėjo argentinietį Camilo Ugo Carabelli (ATP-45).
Šeštadienį į kortą taip ir nežengė buvusi 3-ioji pasaulio raketė graikas Stefanos Tsitsipas (ATP-25). Jis startuoti turnyre atsisakė dėl kojos traumos.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
