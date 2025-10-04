Liverpool Anglijos „Premier“ lygoje antrą kartą iš eilės pralaimėjo: krito prieš „Chelsea“

Arne Sloto vadovaujami vyrai išvykoje dramatiškai 1:2 nusileido Londono „Chelsea“.
„Chelsea“ į priekį išvedė fantastiškas Moiseso Caicedo smūgis. Saugas pasitaisė kamuolį ir paleido galingą šūvį iš toli, kuris skriejo tiesiai į viršutinį tolimąjį vartų kampą.
Po pelnyto įvarčio „Chelsea“ didžiąją laiko dalį leido gynyboje, o „Liverpool“ ieškojo savo progų. Galiausiai po pertraukos jie išlygino rezultatą.
Alexanderiui Isakui numetus kamuolį arčiau vartų, pirmasis jį pasiekė Cody Gakpo. Jam beliko iš arti pasiųsti jį į vartus.
Vėliau pergalę iškovoti galėjo abi komandos, bet progų jos neišnaudojo iki pat pridėto laiko pabaigos. Tuomet rungtynes nulėmė „Chelsea“ talentas Estevao. Jis čiuoždamas pasiekė skersuotą kamuolį ir leido „Chelsea“ iškovoti tris taškus.
Po pralaimėjimo „Liverpool“ užleido pirmąją poziciją „Arsenal“ ekipai, o „Chelsea“ pergalė pakėlė į 6-ąją poziciją.
