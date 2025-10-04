Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Liverpool Anglijos „Premier“ lygoje antrą kartą iš eilės pralaimėjo: krito prieš „Chelsea“

2025-10-04 21:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 21:30

Anglijos „Premier“ lygoje antrąjį pralaimėjimą iš eilės patyrė šalies čempionė „Liverpool“ komanda.

Moisesas Caicedo | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje antrąjį pralaimėjimą iš eilės patyrė šalies čempionė „Liverpool“ komanda.

REKLAMA
0

Arne Sloto vadovaujami vyrai išvykoje dramatiškai 1:2 nusileido Londono „Chelsea“.

„Chelsea“ į priekį išvedė fantastiškas Moiseso Caicedo smūgis. Saugas pasitaisė kamuolį ir paleido galingą šūvį iš toli, kuris skriejo tiesiai į viršutinį tolimąjį vartų kampą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pelnyto įvarčio „Chelsea“ didžiąją laiko dalį leido gynyboje, o „Liverpool“ ieškojo savo progų. Galiausiai po pertraukos jie išlygino rezultatą.

REKLAMA
REKLAMA

Alexanderiui Isakui numetus kamuolį arčiau vartų, pirmasis jį pasiekė Cody Gakpo. Jam beliko iš arti pasiųsti jį į vartus.

REKLAMA

Vėliau pergalę iškovoti galėjo abi komandos, bet progų jos neišnaudojo iki pat pridėto laiko pabaigos. Tuomet rungtynes nulėmė „Chelsea“ talentas Estevao. Jis čiuoždamas pasiekė skersuotą kamuolį ir leido „Chelsea“ iškovoti tris taškus.

Po pralaimėjimo „Liverpool“ užleido pirmąją poziciją „Arsenal“ ekipai, o „Chelsea“ pergalė pakėlė į 6-ąją poziciją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų