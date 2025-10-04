Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Pergalių sąskaitą LKL „Gargždai“ atsidarė sutrypdami svečius iš Jonavos

2025-10-04 21:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-04 21:22

„Gargždai“ (1/2) istorinę – pirmąją – pergalę Lietuvos krepšinio lygoje (LKL)iškovojo įspūdingu būdu.

Griciūnas (Klubo nuotr.)

„Gargždai“ (1/2) istorinę – pirmąją – pergalę Lietuvos krepšinio lygoje (LKL)iškovojo įspūdingu būdu.

Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai savo sirgalių akivaizdoje 103:73 (32:8, 27:21, 21:21, 23:21) sutriuškino „Jonavą“ (0/4), kuri lieka paskutiniąją komanda, kol kas nepatyrusia pergalės skonio šiame sezone.

Šeimininkai galingai pradėjo rungtynes (16:6) ir nebesižvalgė atgal. Jonaviečius apėmė tikras sąstingis, kuriuo naudodamiesi gargždiškiai siautėjo puolime ir pirmojo ketvirčio pabaigoje jau triuškino oponentus (29:6).

Svečių puolimas galop atsigavo antrajame ketvirtyje, tačiau net ir tai nesustabdė skirtumo augimo. Pirmosios dalies finiše pajūrio ekipos atstovų pranašumas peržengė jau 30-ies taškų ribą (57:26).

Po pertraukos nebuvo panašu, jog Jonavos krepšininkai galėtų surengti rungtynes keičiantį spurtą. Nors jiems buvo pavykę priartėti iki 23 taškų (43:66), gargždiškiai trečiojo kėlinio pabaigoje vėl suapvalino atotrūkį – 80:50. Vis tik jonaviečių nelaimės čia nesibaigė – ketvirtajame kėlinyje kojos traumą patyrę komandos lyderis Lukas Kreišmontas.

Skirtumas tarp ekipų iš esmės nesikeitė, od paskutiniąja mačo intriga tapo šeimininkų 100-ojo taško medžioklė. Jį dvitaškiu pelnė Laurynas Vaištaras.

Laimėtojų gretose rezultatyviausias ir naudingiausias buvo Džiugas Slavinskas, rungtynes baigęs su dvigubu dubliu – 17 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 24 naudingumo balai.

Svečių nuo slogaus vakaro neišgelbėjo iki traumos puikiai rungtyniavęs L.Kreišmontas. Komandos kapitonas prie 17 taškų pridėjo 8 atkovotus kamuolius ir sukaupė 19 naudingumo balus.

„Gargždai“: Džiugas Slavinskas 17 (10 atk. kam.), Benas Griciūnas 16 (8 atk. kam.), Brandonas Horvathas 15, Joshua Haginsas 11 (1/6 trit.), Trey'us Pulliamas 10 (6 rez. per.), Darylas Doualla 8, Nojus Mineikis 7, Jalonas Pipkinsas ir Karolis Giedraitis po 6.

„Jonava“: Lukas Kreišmontas 17 (8 atk. kam.), Jalenas Henry 12, Eimantas Stankevičius 11, Hilmaras Henningssonas 10 (1/5 trit.), Makai Ashtonas-Langfordas 8, Benjaminas Krikke'as 6.

