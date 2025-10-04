Lietuvos vėliavą Portugalijoje išvydęs Vilius Gaubas: „Man pačiam keista, jog vėl žaisiu finale“

„Su treneriu kaip tik kalbėjomės pietaudami, kad galbūt pirmą savaitę tikėjomės gero pasirodymo ir kad patekimas į finalą nebuvo kažkokia staigmena, tačiau patekti į antrą finalą per dvi savaites išties yra gana keista. Aišku, aš esu labai laimingas ir tikiuosi, kad man rytoj pavyks iškovoti pergalę“, – spaudos konferencijoje kalbėjo V. Gaubas.
V. Gaubas pusfinalyje bent jau išvengė tokio 3 valandų trilerio, kokius jam teko atlaikyti ankstesniuose etapuose.
„Varžovas buvo gero lygio, todėl nebuvo lengva žaisti prieš jį. Visgi, šį kartą man pavyko palaikyti stabilų žaidimo lygį. Išvengiau tokių „duobelių“ kaip ankstesniuose mačuose ir tai buvo raktas į pergalę“, – sakė lietuvis.
V. Gaubas pasidžiaugė, jog tribūnose buvo ir lietuvių, kurie išskleidė trispalvę.
„Taip, susipažinau su tais lietuviais. Jie sakė, kad jau ilgą laiką gyvena Porte. Kai pamačiau tribūnose Lietuvos vėliavą, stengiausi pasimėgauti laiku korte“, – teigė V. Gaubas.
V. Gaubui pergalė atnešė 44 ATP vienetų reitingo taškus ir 7620 eurų, o finale jo lauks kroatas Luka Mikrutas (ATP-239). Šie tenisininkai anksčiau susitiko tik 2021 m. „Orange Bowl“ jaunių turnyre. Ten mačas irgi vyko ant grunto, o L. Mikrutas įveikė V. Gaubą – 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.
„Luka dabar demonstruoja labai gerą žaidimo lygį ir puikiai atlieka padavimus. Jis turi labai gerą smūgį vidine raketės puse. Pamenu, kaip prieš keletą metų žaidžiau prieš jį „Orange Bowl“ turnyre ir pralaimėjau. Tąkart abu žaidėme labai blogai ir apie tai juokavome. Žinau, kad rytoj finalas bus labai sunkus, bet aš pasistengsiu pasimėgauti žaidimu“, – pridėjo V. Gaubas.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bragoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!