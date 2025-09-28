Vilius Gaubas Bragoje pradės kovą su olandu Guy den Oudenu

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
G. den Oudenas jaunių tenise turėjo panašią karjerą kaip ir V. Gaubas – aukščiausiai ITF jaunių reitinge rikiavosi 19-as (lietuvis – 20-as). 2020 m. olandas pasiekė „Roland Garros“ jaunių vienetų turnyro pusfinalį.
ATP reitinge prieš keletą savaičių G. den Oudenas buvo pasiekęs sau rekordinę – 147-ą – poziciją. Olandas per karjerą jau yra laimėjęs 13 profesionalų vienetų turnyrų: 11 – ITF ir 2 – ATP „Challenger“.
Olandas prieš mėnesį tapo ATP „Challenger“ turnyro Porte (Portugalija) nugalėtoju, kai puikiai žaidė ant grunto. Vėliau G. den Oudenas krito pirmajame „US Open“ kvalifikacijos rate ir tada vėl perėjo ant grunto. ATP „Challenger“ turnyre Sevilijoje (Ispanija) olandas pralaimėjo aštuntfinalyje, kai nebaigė mačo dėl didelio nuovargio. Vėliau aštuntfinalį jis pasiekė ir tokio paties rango turnyre Lisabonoje (Portugalija).
Šiame sezone G. den Oudenas jau spėjo sužaisti net 7 vienetų finalus: 5 – ATP „Challenger“ ture ir 2 – ITF. Olandui pavyko laimėti vos vieną iš tų finalų – minėtąjį Porte.
V. Gaubui pergalė užtikrintų 6 ATP vienetų reitingo taškus ir 1535 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų neseniai įveiktas Ignacio Buse (ATP-116) iš Peru arba buvusi 16-oji pasaulio raketė italas Marco Cecchinato (ATP-275). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 950 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bragoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
