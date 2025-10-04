Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Ispanijos čempionate – blankus M.Normanto startas

2025-10-04 21:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-04 21:04

Ispanijos čempionatą pralaimėjimu pradėjo Margirio Normanto atstovaujama Bilbao „Surne“ (0/1) ekipa.

M.Normantas prametė visus tolimus metimus

Ispanijos čempionatą pralaimėjimu pradėjo Margirio Normanto atstovaujama Bilbao „Surne“ (0/1) ekipa.

0

Lietuvio klubas išvykoje 68:86 (18:15, 16:31, 23:20, 16:19) turėjo pripažinti Malagos „Unicaja“ (1/0) pranašumą.

M.Normantas per 21 minutę pelnė 4 taškus (1/1 dvit., 0/4 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, išprovokavo pražangą, 2 kartus suklydo ir surinko 1 naudingumo balą.

Malagos komandai Aleksanderis Balcerowskis pelnė 17 taškų (5/7 metimai), Nihadas Džedovičius pridėjo 11 (4/6 dvit.).

Pralaimėjusiems Darrunas Hilliardas įmetė 14 taškų (2/6 trit.), Luke’as Petrašekas surinko 13 (3/4 trit.).

