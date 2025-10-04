Ispanijos čempionate – blankus M.Normanto startas

Lietuvio klubas išvykoje 68:86 (18:15, 16:31, 23:20, 16:19) turėjo pripažinti Malagos „Unicaja“ (1/0) pranašumą.
M.Normantas per 21 minutę pelnė 4 taškus (1/1 dvit., 0/4 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, išprovokavo pražangą, 2 kartus suklydo ir surinko 1 naudingumo balą.
Malagos komandai Aleksanderis Balcerowskis pelnė 17 taškų (5/7 metimai), Nihadas Džedovičius pridėjo 11 (4/6 dvit.).
Pralaimėjusiems Darrunas Hilliardas įmetė 14 taškų (2/6 trit.), Luke’as Petrašekas surinko 13 (3/4 trit.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!