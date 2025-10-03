Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

WTA dvejetų reitinge Justinos Mikulskytės laukia rekordinės aukštumos

2025-10-03 19:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 19:00

Samsune (Turkija) vykstančiame WTA 125 serijos „Samsun Open“ moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė su turke Ayla Aksu penktadienį dvejetų ketvirtfinalyje per 71 minutę 1:6, 5:7 pralaimėjo prieš britę Eden Silvą ir neutralią atletę Anastasiją Tichonovą.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Lietuvė su porininke pirmajame sete pralaimėjo visas 4 savo padavimų serijas, o vienas jų realizuotas „break pointas“ ketvirtajame geime esmės nepakeitė. Antrajame sete J. Mikulskytė su A. Aksu du kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų ir išlygino rezultatą (1:3, 3:4, 3:5, 5:5). Deja, dvyliktajame geime lietuvė su turke savo padavimų metu atsiliko 30:40 ir vėliau pralaimėjo lemtingą tašką.

Lietuvė su porininke pelnė 1175 JAV dolerius ir po 27 WTA dvejetų reitingo taškus. J. Mikulskytė virtualiame WTA dvejetų reitinge dabar yra pakilusi į sau rekordinę – 140-ą – poziciją.

Vienetų varžybose 29-erių J. Mikulskytė (WTA-209) pirmajame rate per 74 minutes 0:6, 3:6 pralaimėjo 161-ajai pasaulio raketei Marijai Timofejevai. Lietuvė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 1 WTA reitingo tašką bei 1200 JAV dolerių.

WTA 125 serijos moterų teniso turnyro Samsune prizų fondą sudaro 115 tūkst. JAV dolerių.

