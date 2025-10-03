Andrė Lukošiūtė Egipte pasiekė aštuntą pergalę iš eilės ir žengė į pusfinalį

Pirmojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Aštuntajame geime lietuvė atlaikė tris „break pointus“ iš eilės ir neleido M. Hageman atitrūkti, o devintajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją ir persvėrė rezultatą (5:4). Vėliau A. Lukošiūtė „sausai“ laimėjo savo padavimų seriją ir užbaigė setą.
Antrajame sete A. Lukošiūtė anksčiau įgijo pranašumą (3:1), o septintajame geime jį dar padidino, kai vėl laimėjo varžovės padavimų seriją (5:2). M. Hageman nenuleido rankų ir priartėjo iki minimumo (5:4). Visgi, dešimtajame geime lietuvė spaudimą atlaikė ir įtvirtino pergalę.
A. Lukošiūtė pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 734 JAV dolerius. Pusfinalyje lietuvė bandys nugalėti antrąją turnyro raketę kartvelę Zoziją Kardavą (WTA-672), kurią jau įveikė praėjusią savaitę.
Dvejetuose lietuvė su egiptiete Yasmin Ezzat nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame po dramatiškos 1 valandos 34 minučių kovos 2:6, 6:2, [10:12] krito prieš latvę Danielą Dartą Feldmanę ir kinę Feier Hu. Lietuvė su porininke pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
