  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė Egipte pasiekė aštuntą pergalę iš eilės ir žengė į pusfinalį

2025-10-03 18:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 18:49

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso vienetų varžybų ketvirtfinalyje penktadienį antro titulo iš eilės siekianti 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) per 2 valandas 2 minutes 6:4, 6:4 nugalėjo olandę Madelief Hageman (WTA-743) ir pasiekė jau 8-ą pergalę vienetuose paeiliui.

Andrė Lukošiūtė (Suomen Tennisliitto nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso vienetų varžybų ketvirtfinalyje penktadienį antro titulo iš eilės siekianti 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) per 2 valandas 2 minutes 6:4, 6:4 nugalėjo olandę Madelief Hageman (WTA-743) ir pasiekė jau 8-ą pergalę vienetuose paeiliui.

0

Pirmojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Aštuntajame geime lietuvė atlaikė tris „break pointus“ iš eilės ir neleido M. Hageman atitrūkti, o devintajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją ir persvėrė rezultatą (5:4). Vėliau A. Lukošiūtė „sausai“ laimėjo savo padavimų seriją ir užbaigė setą.

Antrajame sete A. Lukošiūtė anksčiau įgijo pranašumą (3:1), o septintajame geime jį dar padidino, kai vėl laimėjo varžovės padavimų seriją (5:2). M. Hageman nenuleido rankų ir priartėjo iki minimumo (5:4). Visgi, dešimtajame geime lietuvė spaudimą atlaikė ir įtvirtino pergalę.

A. Lukošiūtė pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 734 JAV dolerius. Pusfinalyje lietuvė bandys nugalėti antrąją turnyro raketę kartvelę Zoziją Kardavą (WTA-672), kurią jau įveikė praėjusią savaitę.

Dvejetuose lietuvė su egiptiete Yasmin Ezzat nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame po dramatiškos 1 valandos 34 minučių kovos 2:6, 6:2, [10:12] krito prieš latvę Danielą Dartą Feldmanę ir kinę Feier Hu. Lietuvė su porininke pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

