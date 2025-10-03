Paskelbta Vilniuje vyksiančios Pasaulinės teniso trenerių konferencijos programa

Vilniuje – ITF prezidentas
Konferenciją atidarys ir jos dalyvius pasveikins į Vilnių atvyksiantis ITF prezidentas Dave Haggerty, Europos teniso asociacijos vadovas Henrikas Pedersenas, Lietuvos teniso sąjungos (LTS) prezidentas Ramūnas Grušas.
Pirmąją konferencijos dieną daugiausiai dėmesio bus skirta jaunųjų tenisininkų ugdymui, įvairių jų žaidimo elementų vystymui, tobulinimui. Spalio 29 dienos popietę vienoje iš konferencijos erdvių vyks speciali jaunųjų tenisininkų tėvams skirta programa, kurios metu pranešimus skaitys Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai. Pranešimuose pagrindinis dėmesys bus sutelktas į vaikų fizinių galimybių ugdymą, tėvų ir trenerių tarpusavio santykius, tėvų vaidmenį sportininkų ugdymo procese, balansą tarp sporto, mokslų ir gyvenimo.
Tą pačią dieną vyks ir apskrito stalo diskusija, kurioje bus kalbama apie moterų teniso situaciją pasaulyje. Diskusijose, be kitų dalyvių, mintimis dalinsis ir buvusi Lietuvos moterų teniso rinktinės kapitonė Edita Liachovičiūtė, viena geriausių visų laikų Estijos tenisininkių Kaia Kanepi.
„Daug įvairių pranešimų, aktualių temų. Turiu pasakyti, kad konferencijos dalyvių lauks tikrai nelengva užduotis: iš tokios gausos išsirinkti tai, kas naudingiausia ir aktualiausia jiems. Naudodamasis proga į konferenciją dar kartą noriu pakviesti visus Lietuvos trenerius, tenisininkų tėvus, kūno kultūros mokytojus, sporto vadybininkus. Tai – puiki proga pasisemti naujausių žinių, susipažinti su šiuolaikiškomis treniruočių metodikomis. Labai gali būti, kad panašios apimties trenerių edukacijai skirto renginio mūsų šalyje, o ir visame regione, sulauksime negreitai“, – teigia LTS vadovaujantis R. Grušas.
Kanepi, Gulbio ir Berankio diskusija apie tenisą Baltijos šalyse
Antrąją Pasaulinės teniso konferencijos dieną pranešimu pradės Italijos teniso federacijos atstovė Tathiana Garbin, kuri pasidalins informacija apie šios šalies jaunųjų tenisininkų rengimo sistemos ypatumus.
„Italija išgyvena tikrą teniso bumą, šalis turi daug žaidėjų pirmuose ATP ir WTA šimtukuose, Italijos rinktinės puikiai pasirodo Daviso ir Billie Jean King taurių varžybose. Bus labai įdomu išgirsti svarbiausius itališkos teniso sistemos principus ir pagalvoti, kuriuos iš jų galima būtų pritaikyti pas mus“, – sako R. Grušas.
Spalio 30 dieną taip pat vyks Baltijos šalių tenisui skirta diskusija, kurioje savo mintimis ir istorijomis dalinsis buvusi 15-a pasaulio raketė K. Kanepi, 10-ą vietą ATP reitinge pasiekęs latvis Ernests Gulbis ir tarp 50-ies geriausių pasaulio tenisininkų buvęs Lietuvos teniso flagmanas Ričardas Berankis.
Vienoje iš konferencijos erdvių vyks ir speciali Lietuvos mokytojams ir pedagogams skirta programa. Jos metu bus kalbama apie galimybes įtraukti tenisą į ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų kūno kultūros programas, savo įžvalgomis ir metodikomis su mokytojais dalinsis Nyderlandų, Ispanijos, Brazilijos, Italijos treneriai, taip pat ITF ekspertai.
„LTS jau kelerius metus vykdo bendrą projektą su šalies mokymo įstaigomis. Aprūpiname dalį šalies mokyklų ir darželių teniso treniruotėms būtina įranga, mūsų treneriai svarbiausiais treniravimo principais dalinasi su mokytojais. Ši konferencijos dalis bus ypač naudinga tiek mokyklų atstovams, tiek su jais dirbantiems treneriams“, – teigia LTS prezidentas.
Spalio 31-ąją, paskutinę konferencijos dieną, daugiausiai dėmesio bus skiriama psichologiniam tenisininkų pasirengimui, jų mąstymo mačų metu ugdymui.
Parodomieji negalią turinčių tenisininkų susitikimai
Konferencijos metu „SEB arenoje” kasdien vyks parodomieji teniso susitikimai.
Spalio 29 dienos vidurdienį startuos vežimėlių teniso dvikova, spalio 30 dieną, tuo pačiu metu, korte savo meistriškumą rodys regėjimo negalią turintys tenisininkai. Paskutinę Pasaulinės teniso trenerių konferencijos dieną arenos kortą išbandys specialiosios olimpiados teniso rungties atstovai.
Pasaulinės teniso trenerių konferencijos renginiai vienu metu vyks net 5 skirtingose „SEB arenoje“ įrengtose erdvėse. Planuojama, kad iš viso renginyje dalyvaus apie 700 žmonių, o pranešimus jiems skaitys maždaug 100 ekspertų.
Šis ITF renginys vyksta kas 2 metus, 2023 metais jis buvo surengtas Kolumbijos sostinėje Bogotoje.
