Andrė Lukošiūtė su porininke liko per tašką nuo pusfinalio

Pirmajame sete lietuvė su porininke realizavo vieną „break pointą“, tačiau pralaimėjo net 3 savo padavimų serijas. Antrajame sete vaizdas pasikeitė – A. Lukošiūtė ir Y. Ezzat laimėjo 2 varžovių padavimų serijas, o D. D. Feldmane su F. Hu iššvaistė abu „break pointus“.
Pratęsime A. Lukošiūtė ir Y. Ezzat išbarstė 3 taškų persvarą (3:0, 5:2, 5:5, 7:5, 8:6, 8:9). Vėliau vieną „match pointą“ jos buvo susikūrusios (10:9), bet pralaimėjo varžovių įžaistą kamuoliuką. Po to D. D. Feldmane su F. Hu pelnė dar 2 taškus ir išplėšė kelialapį į pusfinalį.
Lietuvė su porininke pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.
Vienetuose 24-erių A. Lukošiūtė (WTA-1033) jau yra patekusi į ketvirtfinalį, kuriame susitiks su olande Madelief Hageman (WTA-743).
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
