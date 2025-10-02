Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė su porininke liko per tašką nuo pusfinalio

2025-10-02 17:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 17:15

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso dvejetų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Andrė Lukošiūtė su egiptiete Yasmin Ezzat po dramatiškos 1 valandos 34 minučių kovos 2:6, 6:2, [10:12] krito prieš latvę Danielą Dartą Feldmanę ir kinę Feier Hu.

Andrė Lukošiūtė (Suomen Tennisliitto nuotr.) | Organizatorių nuotr.

0

Pirmajame sete lietuvė su porininke realizavo vieną „break pointą“, tačiau pralaimėjo net 3 savo padavimų serijas. Antrajame sete vaizdas pasikeitė – A. Lukošiūtė ir Y. Ezzat laimėjo 2 varžovių padavimų serijas, o D. D. Feldmane su F. Hu iššvaistė abu „break pointus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pratęsime A. Lukošiūtė ir Y. Ezzat išbarstė 3 taškų persvarą (3:0, 5:2, 5:5, 7:5, 8:6, 8:9). Vėliau vieną „match pointą“ jos buvo susikūrusios (10:9), bet pralaimėjo varžovių įžaistą kamuoliuką. Po to D. D. Feldmane su F. Hu pelnė dar 2 taškus ir išplėšė kelialapį į pusfinalį.

Lietuvė su porininke pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.

Vienetuose 24-erių A. Lukošiūtė (WTA-1033) jau yra patekusi į ketvirtfinalį, kuriame susitiks su olande Madelief Hageman (WTA-743).

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

