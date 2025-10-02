Šanchajaus turnyre Atmane'ui prireikė medikų pagalbos: „Nebegalėjau prisiminti, kur esu, nežinojau, kokia dabar savaitės diena“

Vos 8 geimus šiame turnyre sužaidė prancūzas Terence‘as Atmanas (ATP-68). Jis dvikovoje su argentiniečiu Camilo Ugo Carabelli (ATP-43) pasijautė labai prastai ir, rezultatui esant 4:4, buvo priverstas trauktis.
🚨 Alors qu’il avait bien démarré sa rencontre, se procurant notamment des balles de 5-1, Terence Atmane a été contraint à l’ABANDON. ❌🇫🇷— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 2, 2025
Visiblement malade, le Français de 23 ans s’est retiré à 4-4 contre Camilo Ugo Carabelli au premier tour du Masters 1000 de Shanghai... 🤕 pic.twitter.com/UPm9UCiW5W
„Jau po pirmo taško man ėmė drebėti abi rankos. Pagalvojau, kad tai tiesiog didelio streso pasekmė. Vėliau, kai pirmavau 2:0, ėmė virpėti visas mano kūnas, man darėsi sunku kvėpuoti. Pradėjau dusti po kiekvieno taško, mane dar ėmė varginti galvos skausmas.
Atrodė, kad niekaip negaliu įkvėpti oro, kad ir ką bedaryčiau. Fizioterapeutui nieko nepajėgiau pasakyti. Mane ištiko panika, aš visas virpėjau. Nebegalėjau prisiminti, kur esu, nežinojau, kokia dabar savaitės diena. Kūnas man pasiuntė signalą, kad privalau sustoti. Vis dar esu sutrikęs dėl to, kas įvyko šiandien ir mažai ką iš to prisimenu.
Viskas dėl karščio šiandien galėjo baigtis ir blogiau, ne tik sąmonės netekimu valandai ir padidėjusiu širdies ritmu. Laikas man šiek tiek pailsėti prieš paskutinę sezono stadiją. Greitai vėl pasimatysime“, – rašė T. Atmane‘as.
Šanchajuje oras šiomis dienomis kaista iki daugiau nei 30 laipsnių.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
