TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Gauff ir Anisimova žengė į WTA 1000 turnyro pusfinalį Pekine

2025-10-02 16:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 16:50

Pekine (Kinija) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „China Open“ moterų teniso turnyras.

Cori „Coco“ Gauff | Scanpix nuotr.

Pekine (Kinija) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „China Open“ moterų teniso turnyras.

0

Titulą ginanti amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) ketvirtfinalyje per 1 valandą 27 minutes 6:3, 6:4 nugalėjo prieš tai ne vieną staigmeną pateikusią Vokietijos atstovę Evą Lys (WTA-66). E. Lys pirmajame sete du kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, o trečią sykį jau neišsigelbėjo, nors turėjo dar vieną „break pointą“. Antrojo seto viduryje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Septintajame geime C. Gauff dar sykį persvėrė rezultatą (4:3) ir vėliau persvaros neišbarstė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

C. Gauff jau 11-ą kartą karjeroje pateko į WTA 1000 turnyro pusfinalį, nors jai dar tik 21-eri. Anksčiau 11 pusfinalių ribą per tokių turnyrų formato istoriją greičiau pasiekė tik Martina Hingis (17 metų, 321 dienos) ir Marija Šarapova (19 dienų, 285 dienos).

Kitame dienos mače JAV atstovė Amanda Anisimova (WTA-4) po 2 valandų 47 minučių trilerio 6:7 (4:7), 6:3, 6:4 įveikė italę Jasminę Paolini (WTA-8) ir tapo C. Gauff varžove pusfinalyje.

A. Anisimova pirmajame sete turėjo pranašumą (5:3), bet savo padavimais nepajėgė įtvirtinti persvaros. Vienuoliktajame geime JAV žaidėja nerealizavo poros „break pointų“, o pratęsime taip nė karto ir nebuvo išsiveržusi į priekį.

Antrąjį setą A. Anisimova pradėjo dar galingiau (4:0). J. Paolini rankų nenuleido, perpus sumažino deficitą (4:2) ir galėjo priartėti dar labiau, tačiau septintajame geime nerealizavo „break pointo“. Vėliau A. Anisimova didesnių problemų nebeturėjo ir laimėjo setą.

Lemiamas setas galėjo pakrypti bet kuria linkme. Iš pradžių tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Vėliau A. Anisimova nerealizavo 2 „break pointų“, o J. Paolini – net 7. A. Anisimova progas švaistyti nustojo devintajame geime, po kurio perėmė iniciatyvą ir vėliau „sausai“ laimėjo paskutinę savo padavimų seriją.

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 8,964 mln. JAV dolerių.

