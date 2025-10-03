Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Marijus Dumčius atliko rezultatyvų perdavimą, „KHL Sisak“ išlieka Alpių lygos lydere

2025-10-03 12:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 12:20

Ketvirtadienį elitinėje Norvegijos ledo ritulio lygoje Daniilo Kovalenko atstovaujama Sarpsborgo „Sparta" komanda namuose 2:1 įveikė Lilehamerio klubą. Lietuvis rungtynėms buvo registruotas, bet ant ledo nepasirodė.

Marijus Dumčius | hockey.lt nuotr.

Ketvirtadienį elitinėje Norvegijos ledo ritulio lygoje Daniilo Kovalenko atstovaujama Sarpsborgo „Sparta“ komanda namuose 2:1 įveikė Lilehamerio klubą. Lietuvis rungtynėms buvo registruotas, bet ant ledo nepasirodė.

0

„Sparta“ (10 tšk.) 10-ies komandų pirmenybėse rikiuojasi 5-a.

Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) su Marijumi Dumčiumi savo arenoje 4:1 įveikė Jesenicės HDD (Slovėnija). Lietuvis žaidė pirmajame penkete ir prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Arturo Seniuto atstovaujama „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) ekipa namuose 2:4 turėjo pripažinti „S. G. Cortina Hafro“ (Italija) pranašumą. Trečiajame penkete žaidęs lietuvis nepasižymėjo.

„KHL Sisak“ (11 tšk.) yra vienvaldė lygos lyderė, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (3) rikiuojasi priešpaskutinė – 12-a.

