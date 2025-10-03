Marijus Dumčius atliko rezultatyvų perdavimą, „KHL Sisak“ išlieka Alpių lygos lydere

„Sparta“ (10 tšk.) 10-ies komandų pirmenybėse rikiuojasi 5-a.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) su Marijumi Dumčiumi savo arenoje 4:1 įveikė Jesenicės HDD (Slovėnija). Lietuvis žaidė pirmajame penkete ir prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu.
Arturo Seniuto atstovaujama „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) ekipa namuose 2:4 turėjo pripažinti „S. G. Cortina Hafro“ (Italija) pranašumą. Trečiajame penkete žaidęs lietuvis nepasižymėjo.
„KHL Sisak“ (11 tšk.) yra vienvaldė lygos lyderė, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (3) rikiuojasi priešpaskutinė – 12-a.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!