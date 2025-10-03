Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Paralimpietis Andrius Skuja – 5-as pasaulyje

2025-10-03 18:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 18:52

Indijos lietus „nuplovė“ pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato F46 klasės rutulio stūmimo rungties finalą. Lemiamos šios rungties kovos turėjo vykti vakar, bet dėl stipraus lietaus varžybos buvo perkeltos į šį vakarą. Tačiau panašu, jog Andriui Skujai gamtos išdaigos kortų labai nesumaišė. Mūsiškis pagerino sezono rekordą ir užėmė aukščiausią karjeroje vietą pasaulio čempionate.

Evos Pavios Gomez nuotr. | Organizatorių nuotr.

Indijos lietus „nuplovė“ pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato F46 klasės rutulio stūmimo rungties finalą. Lemiamos šios rungties kovos turėjo vykti vakar, bet dėl stipraus lietaus varžybos buvo perkeltos į šį vakarą. Tačiau panašu, jog Andriui Skujai gamtos išdaigos kortų labai nesumaišė. Mūsiškis pagerino sezono rekordą ir užėmė aukščiausią karjeroje vietą pasaulio čempionate.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

Finale A. Skuja rutulį nustūmė 14 m 99 cm ir iškovojo penktąją vietą. Aukso medaliu pasipuošė Kanados sportininkas Gregas Stewartas. Jis taip pat pagerino sezono rezultatą ir nustūmė rutulį 16 m 68 cm.

„Penktoji vieta yra aukščiausia, kokią per karjerą esu užėmęs pasaulio čempionatuose. Visų dalyvių rezultatai nebuvo labai aukšti, tikriausiai dėl sąlygų Indijoje – labai karšta, drėgna. Tačiau sąlygos visiems buvo vienodos. Čempionatą vertinu labai gerai. Iš tikrųjų Indijoje tikėjausi kitokių sąlygų, tačiau viskas pavyko daug geriau. Labai dėl to džiaugiuosi ir laukiu skrydžio namo. Jau norisi truputį pailsėti. Tačiau, žinoma, lauksiu ir kitų startų, kito sezono. Jei reikėtų rašyti pažymį, pasaulio čempionatui parašyčiau septynetą. Reikės taisyti klaidas, dirbti toliau”, – sakė A. Skuja.

„Gerai vertinu Andriaus pasirodymą. Iškovota penktoji vieta pasaulyje, pasiektas geriausias sezono rezultatas. O juk starto reikėjo laukti visą parą. Viskas yra labai gerai, eisime toliau į priekį, treniruosimės, lauksime kitų varžybų ir sieksime aukštesnių vietų”, – teigė Andriaus treneris Deimantas Jusys.

Lietuvių startų pasaulio lengvosios atletikos čempionate Indijoje tvarkaraštis:

Spalio 4 d., šeštadienis

Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija

Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija

Osvaldas Kucavičius (F12 klasė) – ieties metimas

Spalio 5 d., sekmadienis

Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, finalas

Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) rutulio stūmimas, finalas

Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 1500 m, finalas

Tiesioginės varžybų transliacijos: https://www.youtube.com/@paralympics/streams

Lietuvos paralimpinio komiteto mecenatai: „Bitė Lietuva“ ir „TV3 Lietuva“, rėmėjai: „Girteka“, „Camelia“, „Northway medicinos centrai“, „Allianz Lietuva“, „Impuls“, „Panorama“, „Toyota“, „Affidea Lietuva”, „Rotary“, „Jysk“, „Triniti Jurex“, „Raw Powders“, „Adama“, „We Are Marketing“, „Way Makers“, „Unipark“.

