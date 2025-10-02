Į Smiltynę suplūs minios bėgikų: kviečia registruotis į „Gintarinę jūrmylę“

Jubiliejinės, jau 25-osios, „Gintarinė jūrmylės“ varžybų spalio 11 dieną pradžia – 12.30 val.
Tai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir Klaipėdos apskrities lengvosios atletikos federacijos sumanytas sporto ir sveikatingumo projektas, pastaraisiais tampa vis žinomesnis ir masiškesnis – sutraukiantis jau bemaž tūkstantį bėgikų ne tik iš įvairių Lietuvos kampelių, bet ir svečius iš užsienio šalių.
Organizatoriai siekia, kad kiekvienas Klaipėdos miesto ir mūsų krašto gyventojas kartu su kaimyninių valstybių bėgikais įveiktų jūrmylės nuotolį – 1852 metrus. Profesionaliems bėgikams siūloma įveikti 6 jūrmyles (11,11 km), o bėgikėms – 3 jūrmyles (5,55 km).
Šių nuotolių nugalėtojų vardai ir pavardės įamžinamos atminimo akmenyje, kuris sveria 10 tonų ir buvo iškeltas iš marių dugno, kuomet buvo gilinama uosto akvatorija. Didžioji dalis bėgikų yra apdovanojami „Gintarinės jūrmylės“ marškinėliais, o kareiviška koše ir arbata yra vaišinami visi esantys šiame renginyje.
Pastaraisiais metais sumąstyta ir dar viena graži „Gintarinės jūrmylės“ tradicija: 0,5 jūrmylės bėgimas ir ėjimas visiems norintiems. Tai siekiama skatinti dalyvauti kuo platesnį ir įvairesnį spektrą žmonių – nuo pačių mažiausiųjų iki senjorų. Taip tuo pačiu yra skatinamas judėjimas, sveikas gyvenimo būdo propagavimas ir įtraukimas į šį renginį visus šeimos narius.
Renginiui papildomo svorio ir intrigos prideda bei profesionalių bėgikų būrį pritraukia ir tai, kad „Gintarinės jūrmylės“ varžybų metu 6 ir 3 jūrmylių bėgimuose kartu vyksta ir Atviras Lietuvos kroso čempionatas bei Lietuvos jaunimo pirmenybės.
3 ir 6 jūrmylių trasos pastovios ir fiksuojami rekordai. 3 jūrmylių trasos rekordas jau gerintas net aštuonis kartus. Geriausias rezultatas pasiektas 2024 metais bėgikės iš Šiaulių Karinos Karinauskaitės – 18 min. 34 sek. Ji net 21 sekunde pagerino 2020 metais fiksuota baltarusės Ekaterinos Korneenko (18 min. 55 sek.) rekordą.
6 jūrmylių trasos rekordą vyrams pavyko pagerinti šešis kartus. Geriausias rezultatas užfiksuotas 2022 metais bėgiko iš Ukrainos – Vitalijaus Šafaro – 33 min. 41 sek.
Renginio sumanytojų nuomone, jūrmylių bėgimui yra vienintelė tam tinkanti vieta – tai nuostabioji mūsų Smiltynė. Startas ir finišas – Sporto sveikatingumo bazėje (Smiltynės g. 13A).
Smagu ir tai, kad „Gintarinės jūrmylės“ renginio biudžetas ir prizinis fondas nuo renginio pradžios auga ir jau keleri metai kismet perkopia 20 tūkstančių eurų ribą. Prisimenant tai, kad 2001 metais vykusio pirmojo renginio biudžetas siekė vos 5 tūkstančius litų (apie 1450 eurų), tai – itin reikšmingas šuolis.
3 ir 6 jūrmylių nugalėtojams be įvairių rėmėjų prizų atitenka po 800 eurų piniginė premija, o už užfiksuotą rekordą šiuose nuotoliuose pridedama dar po 500 eurų. Mažėjančia tvarka 400, 300, 200, 150 ir 120 eurų piniginiais prizais paskatinami ir II-VI vietas iškovoję bėgikai.
Nelieka nuskriausti ir piniginiais prizais bei rėmėjų dovanomis yra apdovanojami I-III vietas iškovoję 1 jūrmylės bėgimo dalyviai, atskirai tiek vyrai ir moterys, tiek jaunuoliai ir jaunuolės, tiek jauniai ir jaunės, teik jaunučiai ir jaunutės, tiek berniukai ir mergaitės.
Jaunimo ir suaugusių grupėse visi dalyviai apdovanojami „Gintarinė jūrmylės“ marškinėliais. Likusios amžiaus grupės apdovanojamos užėmus 1-25 vietas.
Nesvarbu, ar esi patyręs bėgikas, ar mėgėjas – „Gintarinė jūrmylė“ kasmet jau 25-erius metus laukia Tavęs! Įsiliek į mūsų renginį, šauniai praleisk laiką ir laimėk puikių prizų.
Norime nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie prisideda prie šio renginio organizavimo, gausiam rėmėjų būriui ir, žinoma, visiems tiems, kurie dalyvauja mūsų bėgime – tiek bėgikams, tiek žiūrovams. Jūsų dėka šis renginys kasmet plečiasi, tampa patrauklesnis ir žinomesnis ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
Visada smagu būti šio renginio dalimi ir matyti Jūsų plačias šypsenas. Mums tai – didžiausia dovana. Tai mus optimistiškai nuteikia ateičiai“, – sako renginio organizatoriai ir kviečia visus aktyvaus laisvalaikio mėgėjus ir bėgikus dalyvauti jubiliejiniame „Gintarinės jūrmylės“ bėgimo renginyje.
Registracijos formą rasite čia: https://www.gintarinejurmyle.lt/registracija/
„Jau užsiregistravo per 300 ne tik Lietuvos, bet ir įvairių užsienio šalių bėgikų. Jau per daugelį metų pastebėjome, kad didžioji dauguma bėgikų registruojasi paskutinėmis dienomis. Raginame netempti iki paskutinės dienos ir planuotis laiką, paskubėkite registruotis. Tapkite jubiliejinės „Gintarinės jūrmylės“ dalimi“, – kalbėjo Klaipėdos miesto bėgimo klubo „Gintarinė jūrmylė“ pirmininkas ir vienas iš renginio organizatorių Linas Bružas.
Renginio organizatoriai – Klaipėdos apskrities lengvosios atletikos federacija ir AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Renginį įgyvendinti padeda gausus būrys rėmėjų – uosto įmonių ir kitų Klaipėdos bendrovių.
